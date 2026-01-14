Nous vivons tous avec des cellules de notre mère

L'ESSENTIEL Les mères transmettent à leurs enfants des cellules pleinement formées qui continuent de fonctionner pendant des années au sein de leur organisme. Ce phénomène est appelé "microchimérisme."

Parmi les cellules microchimériques maternelle, seules certaines exercent une influence transgénérationnelle sur le système immunitaire.

"L'élimination des seules cellules qui favorisent la tolérance immunologique ne permet pas d'éliminer la majorité de ces cellules."

Lorsqu’une personne porte dans son corps un tout petit nombre de cellules qui viennent d’une autre personne, on parle de microchimérisme. Ce phénomène est observé après la grossesse. Après avoir accouché, les femmes présentent des cellules microchimériques fœtales dans la quasi-totalité des tissus, notamment le foie, le sang, la moelle osseuse, le cœur, les poumons et d'autres types de tissus. Dans de précédentes recherches, des scientifiques du Cincinnati Children's Hospital (États-Unis) ont montré que ces dernières aidaient les mères à "se souvenir" de leurs précédentes grossesses précédentes. "Ainsi, leur système immunitaire tolère mieux un fœtus présentant des caractéristiques étrangères héritées du père."

Environ une sur un million de nos cellules est d'origine maternelle

"Le microchimérisme materno-fœtal est de plus en plus souvent associé à de nombreux troubles de santé, notamment inflammatoires, et aux phénotypes de tolérance immunitaire. Cependant, la présence de cellules microchimériques dans les tissus cibles n'établit pas de lien de causalité, ce qui nécessite des plateformes permettant de manipuler ces cellules rares et hétérogènes", selon les chercheurs américains. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Immunity, ces derniers ont voulu déterminer si ces cellules rares sont à l'origine de la maladie ou si, au contraire, elles sont présentes en plus grand nombre dans les tissus malades dans le cadre du processus naturel de guérison.

Les résultats d’une série d’expériences ont révélé que les enfants portaient des cellules maternelles dans de nombreux tissus. Environ une cellule sur un million dans leur organisme était d'origine maternelle. "Sachant que notre corps est composé de près de 30 000 milliards de cellules, cela signifie que nous possédons tous des millions de cellules maternelles." Les cellules exprimaient non seulement leur propre ADN, mais aussi un ADN spécifique à leur mère. Seule une très faible proportion de cellules microchimériques maternelles, marquées par les protéines LysM et CD11c, influence la tolérance immunologique des enfants à leurs mères ou aux antigènes maternels non hérités.

La plupart des cellules microchimériques maternelles peuvent persister malgré une tolérance "effacée"

"Bien qu'elles puissent favoriser la tolérance immunitaire et remplacer les protéines manquantes dans le cas de maladies autosomiques récessives (des pathologies génétiques héréditaires qui apparaissent uniquement si une personne reçoit deux copies défectueuses du même gène), l'élimination des seules cellules qui favorisent la tolérance ne permet pas d'éliminer la majorité de ces cellules. Les nouveaux outils que nous avons développés pour étudier ces cellules aideront les scientifiques à déterminer précisément leur rôle et leur mode d'action dans divers contextes, notamment les maladies auto-immunes, le cancer et les troubles neurologiques", a déclaré Sing Sing Way, qui a dirigé l’étude.