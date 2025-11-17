Pastilles d'hydratation : que disent les scientifiques ?

L'ESSENTIEL Les pastilles d'hydratation sont inutiles pour la majorité des gens.

Leur promesse repose davantage sur du marketing que sur des faits scientifiques.

Un simple verre d'eau reste la meilleure solution pour s'hydrater.

Des pastilles fruitées pour mieux s'hydrater ? Derrière le marketing coloré et les promesses de performances optimales, ces comprimés effervescents censés "optimiser" l’eau sont loin de faire l'unanimité chez les scientifiques et les professionnels de santé. Explications.

Des produits utiles uniquement pour les grands sportifs

Waterdrop, Hydratis, Solid Drinks... Avec des slogans comme "Buvez plus d’eau", ces marques vendent des pastilles censées rendre l'eau plus "efficace" grâce à l'ajout de sels minéraux, vitamines et arômes. "On vient complémenter l'eau quand c'est nécessaire, défend Jérémy Boué, cofondateur d'Hydratis en 2019, contacté par TF1. On va retrouver dedans un dosage précis de sels minéraux et un peu de sucre qui va permettre aux minéraux et aux molécules d'eau de traverser les parois de l'intestin plus rapidement, et donc de réhydrater le corps plus rapidement".

Sauf que, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), l'idée que l'eau pure ne suffirait pas à bien s'hydrater est infondée pour la grande majorité des individus. "La plupart des personnes n'ont pas besoin de s'hydrater avec des boissons supplémentées en sels minéraux", rappelle Basile Chaix, directeur de recherche à l'Inserm, interrogé par Radio France.

En réalité, ces pastilles n'ont d'utilité qu'après un effort physique prolongé. "C'est plutôt pour les sportifs d'endurance, dès qu'on fait un effort physique supérieur à 1h30 ou à 2 heures", explique le Dr Martin Ducret, de la Clinique du sport, à Radio France. Pour la population générale, une alimentation équilibrée suffit largement à couvrir les besoins en minéraux. Fruits, légumes, viande ou poisson apportent déjà une quantité significative d'eau et de nutriments.

Des additifs pas toujours anodins

Les promoteurs de ces produits, souvent des influenceurs sur les réseaux sociaux, mêlent habilement esthétique et discours pseudo-scientifique. Mais pour Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste cité par TF1, ces pastilles n'ont "aucun intérêt" et ne sont qu'un "marketing pur et simple". Il déplore aussi leur impact sur les habitudes du quotidien : "Les gens ne savent plus boire de l'eau".

Au-delà de leur prix élevé (entre 5 et 10 euros le tube de 10 comprimés), ces produits contiennent souvent du sucralose ou du sorbitol, des édulcorants jugés "peu recommandables" ou, à la limite, "tolérables" par UFC-Que Choisir, dans une enquête parue en juin 2025. D’autant plus qu’ils entretiennent l’appétence pour le sucré, au détriment de la santé en général et bucco-dentaire en particulier.

Les experts insistent donc : un verre d'eau reste la meilleure solution. Et si vraiment vous souahitez un coup de boost, une recette maison suffit : "Dans un litre d'eau, on met une demi-cuillère de sel, deux cuillères de sucre ou de miel et un peu de citron", préconise le Dr Ducret. Plus simple et aussi efficace.