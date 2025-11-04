Des petits points dans les yeux : c’est quoi le syndrome de la neige visuelle ?

L'ESSENTIEL Le syndrome de la neige visuelle se traduit par des points scintillants permanents dans le champ de vision.

Ce trouble neurologique, encore mal compris, pourrait être lié à une hyperactivité du cortex visuel.

S’il n’existe pas de traitement définitif, des solutions d’accompagnement existent pour en réduire l’impact.

Imaginez voir le monde à travers une boule à neige secouée : des milliers de petits points scintillent devant vos yeux, de jour comme de nuit, les yeux ouverts comme fermés. C’est le quotidien des personnes atteintes du "syndrome de la neige visuelle" (Visual Snow Syndrome), un trouble neurologique qui toucherait entre 2 et 3 % de la population mondiale.

Quand le cerveau brouille l'image

Ce syndrome se manifeste par la perception, en continu, de points parasites dans son champ de vision, un peu comme un vieux téléviseur mal réglé. Comme l’explique la Cleveland Clinic, aux Etats-Unis, ces "points" peuvent être noirs, blancs, colorés ou transparents, fixes ou clignotants. Ils s'accompagnent souvent d'autres troubles : acouphènes, migraines, vertiges ou encore photophobie (sensibilité accrue à la lumière).

Les causes de ce syndrome restent floues. D’après le centre médical universitaire, cela pourrait être lié à "une hyperexcitabilité des lobes occipitaux du cerveau, zones où les images sont traitées". Une étude, récemment publiée dans Sage Journals, a mis en lumière un lien potentiel entre ce syndrome et la paréidolie faciale, un phénomène qui nous pousse à voir des visages dans des objets. Les chercheurs ont observé que les personnes atteintes de neige visuelle étaient plus sensibles à ces illusions, ce qui renforce l’idée d’un traitement visuel altéré.

Pas de remède, mais des solutions

D’après la Mayo Cinic, toujours outre-Atlantique, le diagnostic du syndrome repose sur une observation prolongée des symptômes (au moins trois mois) et la présence d’au moins deux des quatre troubles suivants : palinopsie (le fait de percevoir des images rémanentes ou des trainées visuelles), phénomènes entoptiques (voir des éclairs ou des corps flottants dans les yeux), photophobie ou nyctalopie (difficulté à voir la nuit). Le diagnostic nécessite aussi d’exclure d’autres causes, comme une migraine avec aura, un traumatisme crânien ou des effets secondaires médicamenteux.

Il n’existe pas de traitement curatif à ce jour contre ces "flocons de neige" dans les yeux. Certaines interventions permettent toutefois d’atténuer les symptômes. La neurologue Dr Carrie Robertson, de la Mayo Clinic, mentionne l’utilisation de filtres visuels mais aussi le suivi de thérapies visuelles pour aider à la lecture ou au quotidien. Ce n’est pas tout : des recherches sont en cours sur des traitements médicamenteux comme la lamotrigine, un anti-épileptique, ou la stimulation magnétique transcrânienne (TMS).

En attendant, les médecins recommandent de réduire le stress et de faire attention au manque de sommeil, deux facteurs pouvant aggraver les symptômes. D’après les spécialistes, activités physiques douces, méditation ou encore lumière bleue filtrée sont autant de leviers pour mieux vivre avec ce handicap invisible.