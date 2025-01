“J’ai commencé à ressentir des palpitations accompagnées de vertiges et, très rapidement, j’ai eu un trouble visuel à l’œil droit”

L'ESSENTIEL Véronique a eu une thrombose artérielle sous maculaire de l’œil droit à 54 ans, lui faisant perdre une partie de la vue.

Si au fil du temps, l'œil gauche a compensé, lui permettant de récupérer une bonne partie de sa vision, elle n'en reste pas moins vite fatiguée lorsqu'elle conduit ou s'adonne à la lecture.

Cet événement lui a également fait prendre conscience qu'elle devait changer certaines de ses habitudes : grande fumeuse, elle a troqué son paquet de cigarettes pour une cigarette électronique.

“C’était le 21 août 2016. J’étais de passage en caisse dans un petit magasin, quand j’ai commencé à ressentir des palpitations accompagnées de vertiges”, se souvient Véronique. Sujette aux vertiges, la cinquantenaire ne se doute pas de ce qu’il va suivre. “J’ai fait un malaise lipothymique et, très rapidement, j’ai eu un trouble visuel à l’œil droit.” La lipothymie est un malaise sans perte de connaissance qui survient souvent en situation de stress. Et Véronique l’admet, elle vivait une période très anxieuse dans sa vie.

“Comme le trouble visuel persistait, j’ai demandé un rendez-vous à mon ophtalmologue en urgence. Il m’a diagnostiqué une thrombose artérielle sous maculaire de l’œil droit avec séquelle, une partie de ma rétine est dégradée.” La thrombose artérielle de l'œil survient lors d'une interruption du flux sanguin dans une artère qui vascularise la rétine, le tissu nerveux situé au fond de l'œil permettant de capter les images lumineuses. Les causes les plus fréquentes sont les facteurs de risque cardiovasculaire (hypertension, diabète, tabac, etc).

À l'issu de l'examen, l’ophtalmologue annonce à la fonctionnaire qu'il ne peut rien faire pour sa vue et lui explique que sa vision devrait s’améliorer au fur et à mesure grâce à la compensation de l’œil gauche. “Il m’a donné un traitement préventif de kardégic 75 et m’a préconisé de faire un suivi cardiologique.”

Le cardiologue “m’a prescrit une batterie d’examens”

La mère de famille décide alors de consulter un cardiologue dès le mois de septembre suivant. “Il m’a prescrit une batterie d’examens ! ECG, IRM cérébral, écho-doppler des troncs supra-aortiques, écho-doppler du cœur, examen vestibulaire par un ORL, holter ECG, holter tensionnel, test à l’effort et échographie thyroïdienne.” Les examens révèlent une tension irrégulière et une légère anomalie du fonctionnement de la thyroïde. Le traitement mis en place a donc consisté en la prise d’un antihypertenseur, de kardégic 75 et d'un léger anxiolytique en cas de besoin.

Sur les conseils de son cardiologue, la femme originaire du Nord de la France prend aussi de nouvelles mesures d’hygiène de vie : la clope et le café, c’est terminé ! “J’ai remplacé le tabac par la cigarette électronique. J’ai également arrêté le café car je suis très sensible à la caféine”, regrette un peu Véronique qui raffole de cette odeur le matin.

Je ressens rapidement une fatigue visuelle, notamment lors de la conduite automobile ou de la lecture.

Au fil des années, la gêne visuelle s’est estompée : “C’était assez handicapant les premières années, mais comme l’avait prédit l’ophtalmologue, le second œil a dû compenser ! Néanmoins, je ressens rapidement une fatigue visuelle, notamment lors de la conduite automobile ou de la lecture.”

Quant à l'anxiété, Véronique préfère “vivre avec plutôt que de la combattre chimiquement”. Sa retraite à 62 ans y contribue, lui permettant enfin de souffler et de passer plus de temps auprès de ses proches : “J’ai la chance d’être libérée du travail depuis 2 ans, donc j’ai beaucoup moins de stress et de fatigue. Je peux ainsi me consacrer à mes petits-enfants, une grande source de bonheur et de satisfaction !”