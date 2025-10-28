Apnée du sommeil : de plus en plus de jeunes touchés

L'ESSENTIEL Les ronflements, les pauses respiratoires et l’agitation sont les principaux symptômes de l’apnée du sommeil pendant la nuit.

En journée, les patients non traités peuvent souffrir de somnolence diurne et de fatigue.

Pourtant, selon une étude, 43 % des Américains interrogés pensent que la somnolence diurne est le signe d’un manque de sommeil uniquement.

Âge, surpoids et anomalies ORL, voici les trois principaux facteurs favorisant l’apnée du sommeil, selon l’Assurance maladie. Pourtant, une équipe de médecins du Centre médical Wexner de l'Université d'État de l'Ohio affirme, au vu de leurs observations cliniques, qu’il y a de plus en plus de jeunes adultes touchés par la maladie.

Somnolence et fatigue, deux signes de l’apnée du sommeil

Selon les résultats de leur enquête, présentés dans ce communiqué, 43 % des 1.004 Américains interrogés pensent, à tort, que la somnolence diurne est le signe d’un manque de sommeil uniquement. Maddy Dumas en était aussi convaincue, avant d’être diagnostiquée.

“À 30 ans, en bonne forme physique, je ne ressemblais pas au stéréotype de la patiente souffrant d'apnée du sommeil, explique la patiente du Centre médical Wexner. Je n'étais ni vieille ni en surpoids. (...) J'étais toujours fatiguée et je commençais mes journées avec de violents maux de tête dus au manque d'oxygène pendant la nuit. Recevoir le diagnostic officiel a été un soulagement, mais cela m'a aussi rappelé combien il est facile pour les jeunes comme moi de ne pas être diagnostiqués.”

La somnolence diurne, ainsi que la fatigue, sont les deux principales conséquences, en journée, de l’apnée du sommeil. Pendant la nuit, les patients peuvent souffrir de ronflements, d’une mauvaise qualité de sommeil (agitations, cauchemars), de pauses respiratoires, d’envies fréquentes d’uriner ou encore de troubles de l’érection. “Ne partez pas du principe que vous êtes trop jeune, trop en bonne santé ou que vous n’avez pas le 'profil type', insiste Maddy Dumas. L’apnée du sommeil ne correspond pas toujours au cas d’école.”

4 % des Français souffrent d’apnée du sommeil

“Je pense que le grand public est de plus en plus conscient que le ronflement ou les pauses respiratoires peuvent être causés par l'apnée du sommeil, estime le Dr Meena Khan, spécialiste du sommeil et professeure associée de médecine interne à l’Université d’État de l’Ohio. Le corps médical est également plus attentif à interroger les patients de tous âges sur leurs habitudes de sommeil, afin de déterminer s’ils devraient passer un test de dépistage de l’apnée du sommeil.”

En France, 4 % de la population souffre d’apnée du sommeil, aussi appelée syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS), selon l’Assurance maladie. Cette pathologie se caractérise par des interruptions ou réductions de la respiration, avec des pauses allant de 10 et 30 secondes, entre 5 - au minimum - et une centaine de fois par nuit.