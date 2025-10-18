Syndrome du globus : de quoi souffrait le journaliste Jean-René Godart ?

L'ESSENTIEL Jean-René Godart, journaliste sportif, est décédé à l’âge de 74 ans ce mercredi 15 octobre.

Il souffrait depuis plusieurs années d’une maladie rare du larynx.

Les causes exactes de son décès n’ont pas été précisées.

Passionné par le cyclisme, Jean-René Godart avait réussi à devenir la voix mythique du Tour de France. À la retraite depuis 2018, le journaliste sportif est décédé ce mercredi 15 octobre à l’âge de 74 ans.

Sans voix, à cause d’un virus du larynx

En 2021, Jean-René Godart avait confié souffrir d’une maladie du larynx. "Au lendemain d’un match à Roland[-Garros, en 2017], je me réveille sans voix, avait-il indiqué sur l’émission Ça commence aujourd’hui, dont les propos sont rapportés par Gala. Je suis allé voir un médecin, j’ai acheté des pots de miel. (...) J’ai commenté la journée qui suivait avec le filet de voix, mais ce n’était plus possible…” Après des examens, le diagnostic est tombé : il était atteint d’un virus au larynx. "C'est très rare, précisait-il, toujours dans l’émission. Si je vous donne le nom de la personne qui a eu la même chose, exactement la même chose et qui s'est arrêtée pendant dix-sept mois de chanter... C'est Céline Dion.” Face à l’ampleur de cette pathologie, Jean-René Godart a pris sa retraite en 2018.

Syndrome du globus : "un sentiment de boule dans la gorge"

Mais de quelle maladie du larynx souffrait Jean-René Godart ? Il ne l’a jamais dit explicitement, mais la pathologie dont souffre Céline Dion est le syndrome du globus, aussi appelé globus pharyngé. Cette pathologie se caractérise par une sensation d’une masse dans la gorge, sans lien avec la déglutition, en l’absence de lésion réelle. "On ressent un sentiment de boule dans la gorge ainsi que des sortes de spasmes qui se produisent en général quand on a vécu une période de stress relativement agressive”, indiquait Jean Abitbol, ORL de Céline Dion, à TF1 Info.

D’après le Manuel MSD, plusieurs signes doivent alerter. Certains sont peu spécifiques, comme une perte de poids ou une faiblesse musculaire. En revanche, les autres le sont : une douleur à la gorge ou au cou, une sensation d'étouffement, des difficultés à la déglutition, le fait de régurgiter la nourriture ou encore une masse palpable ou visible. Ces symptômes peuvent apparaître de façon brutale ou progressive.

Actuellement, il n’existe aucun traitement curatif du syndrome du globus. Néanmoins, les causes et les circonstances du décès de Jean-René Godart n’ont pas été communiquées et pourraient donc ne pas être liées à cette pathologie.