Céline Dion annonce qu'elle est atteinte du «syndrome de la personne raide»

L'ESSENTIEL Céline Dion, née le 30 mars 1968 à Charlemagne (Québec), est une chanteuse canadienne.

Elle atteint une célébrité planétaire dans les années 90, avec les deux albums Falling into You et Let's Talk About Love.

Dépression, anorexie... De nombreuses rumeurs couraient depuis quelques mois sur l’état de santé de la chanteuse Céline Dion, notamment à cause de sa maigreur et de l’annulation de plusieurs concerts. Hier, la star internationale a finalement annoncé qu’elle souffrait d’une maladie neurologique grave, connue sous le nom du "syndrome de la personne raide (SPS)".

Le syndrome de la personne raide, un trouble neurologique très rare

"On vient de me diagnostiquer un trouble neurologique très rare appelé le syndrome de la personne raide, qui touche environ une personne sur un million", a-t-elle expliqué dans une vidéo postée sur Instagram et YouTube.



Ce trouble neurologique rare, dont la cause exacte est encore inconnue, entraîne une raideur progressive des muscles. En l'absence de traitement, il peut avoir un impact significatif sur la capacité du malade à effectuer des tâches quotidiennes.

"Le syndrome de la personne raide se caractérise par une rigidité musculaire fluctuante du tronc et des membres", précise le National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) sur son site web. "La maladie développe aussi une sensibilité accrue à des stimuli tels que le bruit et le toucher, qui peuvent déclencher des spasmes musculaires", détaillent les experts. "Les malades adoptent également au fil du temps des postures anormalement voutées", ajoutent-ils.

Quels sont les traitements du syndrome de la personne raide ?

Les symptômes du SPS apparaissent progressivement sur plusieurs mois, et peuvent être ralentis avec du diazépam et des anticonvulsivants, notamment la gabapentine ou la tiagabine.

"Nous savons maintenant que c'est le SPS qui est à l’origine mes spasmes", poursuit Céline Dion dans sa vidéo. "Malheureusement, ces spasmes affectent tous les aspects de ma vie quotidienne, me causant parfois des difficultés lorsque je marche et ne me permettant pas d'utiliser mes cordes vocales pour chanter comme j'en ai l'habitude", se désole la Québécoise de 54 ans.



Aujourd’hui suivie par une équipe multidisciplinaire de médecins chargée de lui faire reprendre des forces, Céline Dion ne pourra malgré tout pas poursuivre sa tournée européenne.