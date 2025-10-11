Santé mentale : l'enquête qui confirme les bienfaits des animaux de compagnie

L'ESSENTIEL Une enquête montre que 95% des Français estiment que leur animal de compagnie améliore leur santé mentale.

Selon une chercheuse ethologue, regarder son animal dans les yeux augmenterait la production d'ocytocine.

Les animaux de compagnie renforcent aussi le sentiment de sécurité et incitent à pratiquer davantage d'exercice physique.

C'est une quasi unanimité : interrogées par l'institut Ipsos sur l'impact d'un animal de compagnie, 95% des 2 000 personnes consultées ont affirmé que cette présence à leur côté améliorait leur santé mentale. Un chiffre qui monte même à 97% chez les jeunes de 18 à 24 ans !

Si des études ont déjà démontré cet effet bénéfique des animaux de compagnie sur le stress et l'anxiété, le ressenti des participants à l'enquête d'Ipsos vient le confirmer. Tous les propriétaires soulignent le pouvoir apaisant de leur compagnon : 91% déclarent qu'il les détend et réduit leur stress et 89% estiment qu'il les aide à lutter contre la solitude. Et, selon le communiqué de Santévet qui est à l'origine de cette enquête, il ne s'agirait pas seulement d'un effet psychologique.

" Regarder son chien dans les yeux augmente le taux de 'l'hormone du bonheur'"

"Notre perception des bienfaits de l'animal sur la santé mentale n'est pas une vie de l'esprit", souligne la chercheuse éthologue Jessica Serra en rappelant que des effets concrets ont été mesurés d'un point de vie physiologique. "Le simple fait de regarder son chien dans les yeux augmente le taux d'ocytocine, la fameuse "hormone du bonheur", et certaines études en imagerie cérébrale montrent que les interactions avec un animal activent des zones du cerveau associées à la récompense", assure-t-elle.

De la même manière, s'occuper d'un animal de compagnie aurait unn effet sur la diminution de l'hormone du stress, le cortisol, avec comme conséquence un ralentissement du rythme cardiaque et une baisse de la pression artérielle. "Ces effets s'inscrivent dans la durée et contribuent à réduire le risque de maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension et l'infarctus, la présence d'animaux aidant même à récupérer plus rapidement", affirme Jessica Serra.

Des bénéfices sur le sentiment de sécurité... et sur l'activité physique

Mais les bienfaits de la compagnie d'un animal ne se limitent pas au bénéfice des moments de jeu ou de câlin ! C'est particulièrement vrai pour les personnes possédant un chien puisque cela génère chez 69% d'entre elles un sentiment de plus grande sécurité. Une raison supplémentaire de faire diminuer le stress...

Et cela ne s'arrête pas là. Si l'impact positif de la présence d'un animal de compagnie est avéré pour la santé mentale, il l'est tout autant pour la bonne forme physique. Pour une raison toute simple : avoir un chien oblige à bouger ! Trois sur quatre des propriétaires de ces animaux confirment dans l'enquête d'Ipsos que cela "les incite à une activité physique régulière".

Alors, à l'occasion de la Journée Mondiale de la santé mentale, peut-on vraiment saluer le soutien qu'apportent en ce dimaine les animaux de compagnie ? "Ils représentent une compagnie de tous les instants, un lien affectif inaltérable, pur et constant, sur lequel on peut compter quoi qu’il arrive, dans un monde parfois instable, il deviennent de véritables bulles protectrices, des ancrages émotionnels face aux épreuves de la vie", assure Jessica Serra qui rappelle que "d’autres études ont également démontré que nos animaux réduisent significativement le risque de dépression, notamment chez les seniors, y compris en cas de déficits cognitifs".

Un lien important pour les jeunes exposés à la solitude

Mais l'enquête Ipsos montre aussi que les jeunes chez lesquels on constate depuis quelques années une très sérieuse dégradation de la santé mentale sont concernés par ces bienfaits de la proximité d'un animal : "Les 18-24 ans, particulièrement exposés au stress et à la solitude, considèrent davantage l’animal comme un membre de la famille à part entière : le lien avec l’animal répond chez eux à un besoin social essentiel", souligne Jessica Serra