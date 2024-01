Comment les animaux de compagnie enrichissent-ils la vie des enfants ?

L'ESSENTIEL Les animaux de compagnie jouent un rôle significatif dans le développement psychomoteur des jeunes enfants.

Ils permettent également à l'enfant d'apprendre le respect et l'empathie.

Mais il ne faut pas perdre de vue que l'animal doit être traité avec le même respect et les mêmes soins que les autres membres de la famille, c'est pourquoi la décision de l'adoption doit prendre en compte le mode de vie et la capacité de la famille à l'accueillir.

La décision d'adopter un animal de compagnie est souvent initiée par la demande de l'enfant. Avant de franchir le pas, une réflexion sérieuse et responsable est nécessaire.

Développement psychomoteur et social de l'enfant

Qu'il s'agisse d'un chien ou d'un chat, la présence d'un animal de compagnie joue un rôle significatif dans le développement psychomoteur des jeunes enfants. En cherchant à le suivre et interagir avec lui, les tout-petits peuvent ainsi stimuler leur motricité.

Ces interactions peuvent aussi favoriser le développement du langage puisque l'enfant s'exerce à communiquer avec son compagnon. A partir de 2 ans, les animaux domestiques deviennent des partenaires de jeux, favorisant ainsi l'épanouissement social de l'enfant. Ils peuvent aussi jouer le rôle de confident pour partager les joies et les peines.

Apprentissage du respect et de l'empathie

Interagir avec un animal vivant est une expérience d'apprentissage précieuse pour les enfants. Contrairement aux jouets, l'animal ne sera pas toujours disponible, ce qui enseigne à l'enfant le respect des besoins et des limites de l'autre.

La relation est ainsi l'occasion pour l'enfant d'apprendre le respect mutuel et la douceur dans le traitement des êtres vivants. Les réactions naturelles de l'animal face à des comportements inappropriés de l'enfant (tirer la queue du chien par exemple) lui permettent d'interpréter les signes de communication non verbale et développer son empathie.

Responsabilité et réalisme dans l'adoption d'un animal

Si l'adoption d'un animal de compagnie est un engagement à long terme, il implique des responsabilités importantes. En discuter en amont de manière réaliste avec les enfants permet d'aborder les avantages et les inconvénients de l'adoption et d’impliquer votre enfant au processus décisionnel. Vous l'aidez à comprendre les raisons d'un éventuel refus ou les conditions en cas d’accord.

L'animal devenant un nouveau membre de la famille, il doit être traité avec le même respect et les mêmes soins que les autres membres, c'est pourquoi la décision doit prendre en compte le mode de vie et la capacité de l'enfant à s'en occuper.

En savoir plus : "Un chien à la maison : toute une éducation ! "de Jean-Michel Demany, Antoine Collin, Anne-Lise Guigon.