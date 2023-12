Avoir un animal de compagnie pendant l'enfance diminue l'anxiété plus tard

L'ESSENTIEL Les troubles anxieux ont tendance à se développer à la fin de l'enfance et sont assez courants.

Il est donc essentiel de trouver des moyens de prévenir ou de réduire ces troubles dès le plus jeune âge.

Après des recherches faites en ce sens, des chercheurs ont prouvé que les enfants qui passent beaucoup de temps avec un animal de compagnie auquel ils sont très attachés ont moins de risques de développer de l'anxiété ou d'autres troubles de santé mentale à l'adolescence.

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont fusionné les données d'une précédente étude portant sur des enfants âgés de 4 à 11 ans avec les dossiers médicaux électroniques de ces mêmes personnes 8 ans plus tard. Ils ont pu le faire pour 629 participants.

Pourquoi étudier les liens entre anxiété et animal de compagnie ?

Les troubles anxieux sont une catégorie de troubles de la santé mentale caractérisés par une inquiétude, une peur ou une appréhension persistante et excessive qui dépasse le stress normal. Ces troubles peuvent avoir un impact significatif sur le fonctionnement quotidien des personnes qui en souffrent. Les personnes atteintes de troubles anxieux peuvent éprouver des états accrus et prolongés d'activation physiologique, tels qu'une augmentation du rythme cardiaque, de la tension musculaire et de l'agitation.

Etre attaché à un animal de compagnie réduit de 43 % le risque d'anxiété

Les résultats de l'étude ont montré que le temps total passé par un enfant avec un chien ou un chat de compagnie entre l'enfance et l'adolescence était associé à un risque réduit de développer un trouble anxieux ou tout autre problème de santé mentale. Plus précisément, l'exposition à l'animal de compagnie auquel l'enfant était le plus attaché pendant les huit années séparant les deux études était associée à une réduction de 43 % du risque d'anxiété et de 36 % du risque d'autres diagnostics de santé mentale.

Cependant, cette association n'a pas été observée pour les maladies nécessitant des médicaments psychotropes.

Cette étude soutient l'idée que l'attachement à un animal de compagnie pendant l'enfance peut contribuer à réduire le risque de développer de l'anxiété et d'autres troubles de santé mentale à l'adolescence. Par ailleurs, en se liant à un animal de compagnie, les enfants peuvent développer des compétences telles que l'empathie, la responsabilité et la compassion.

Cependant, il est important de noter que l'attachement à un animal de compagnie ne peut pas remplacer une aide professionnelle en cas de problèmes de santé mentale.