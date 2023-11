Antiparasitaires : comment traiter les animaux sans danger pour la famille ?

L'ESSENTIEL Les parasites externes (vivant sur le pelage de votre animal) tels que les puces, les tiques ou encore les moustiques peuvent, en plus de la gêne qu'ils occasionnent, transmettre des maladies à vos animaux de compagnie.

Les antiparasitaires sont des biocides, qui ont des conséquences dramatiques sur la santé humaine et sur la biodiversité par contamination des eaux de surface

L'Association Santé Environnement France donne des conseils de prévention et d'application des antiparasitaires.

Puces, tiques, moustiques... Les parasites externes (vivant sur le pelage de l'animal) peuvent transmettre des maladies aux animaux de compagnie. Pour les traiter, on utilise des antiparasitaires : pipette, spray, collier, shampoing, comprimé... Problème, ces antiparasitaires sont des biocides (qui tuent le vivant) : par contamination des eaux de surface, ils ont des conséquences sur la santé humaine et sur la biodiversité.

Pour limiter les risques, l'Association Santé Environnement France (Asef) vient de publier, en collaboration avec les vétérinaires d'Ecoveto, un "mini guide des antiparasitaires externes" avec des conseils pratiques.

Une surveillance régulière du pelage des chiens et chats

Premier rappel, "les antiparasitaires ne sont pas toujours nécessaires", la prévention peut suffire. Pour votre chat, surtout s'il sort à l'extérieur, une surveillance régulière (1 fois par semaine) permet de ne traiter qu'en cas de besoin. Même chose pour votre chien : mieux vaut surveiller régulièrement et partir à la recherche de puces et tiques après chaque balade à risque (grandes herbes ou forêt), avec un peigne fin spécial. En cas de morsure de tique, retirez-la le plus rapidement possible (plus elle reste accrochée longtemps, plus elle risque d'infecter son hôte) avec l'aide d'un crochet à tique (et non pas une pince à épiler, ni de l'éther/alcool), puis désinfectez.

Prendre ses précautions avec les antiparasitaires

Si vous devez utiliser un antiparasitaire, choisissez la "bonne formulation", avec "le moins de composants possible pour éviter les cocktails". Les comprimés doivent être privilégiés dans certaines circonstances : en cas de présence de jeunes enfants ou d'une femme enceinte dans le foyer, ou si vous avez un chien qui se baigne souvent, ou un chien/chat qui partage la literie. "Pour des raisons sanitaires, il n'est pas recommandé de dormir avec son animal, surtout les enfants", rappelle d'ailleurs l'Asef.

En cas d'application externe (spray, pipettes, colliers...), lire les recommandations du fabricant, traiter le soir ou avant la promenade s'il ne pleut pas (et pas de baignade), se laver les mains après administration ou porter des gants (impératifs pour certains produits), attendre que la zone soit sèche et invisible avant de caresser l’animal (pipette) - cela peut prendre plusieurs jours. Pensez également à interdire les jeux avec les enfants durant cette période et à limiter les baignades et les bains.