Cueillette des champignons : les bons réflexes à avoir pour éviter les intoxications

L'ESSENTIEL Depuis le 1er juillet 2025, environ 500 intoxications liées à la cueillette et à la consommation de champignons ont déjà été recensées par les Centres antipoison.

Une augmentation nette des cas est observée depuis début septembre et un pic est attendu en octobre.

L’Anses rappelle les bons réflexes à adopter comme faire contrôler sa récolte par un expert et ramasser uniquement les champignons bien connues.

Environ 500 intoxications liées à la cueillette et à la consommation de champignons ont déjà été recensées par les Centres antipoison depuis le 1er juillet avec une hausse nette des cas observée début septembre. Pour tenter d’enrayer le phénomène alors qu’un pic des incidents est attendu en octobre, l’Anses appelle tous les amateurs de champignons à la prudence.

Attention à ne pas confondre des champignons cosmétiques avec une espèce toxique

Les intoxications découlant d’une cueillette de champignons sauvages sont principalement dues à une mauvaise conservation des produits ramassés, à la consommation de spécimens en mauvais état, insuffisamment cuits ou mangés en trop grande quantité. Mais la principale cause est la confusion d’une espèce comestible avec une espèce toxique. En effet, l’erreur la plus fréquente en 2024 a été de ramasser des clitocybes de l’olivier en pensant qu’il s’agissait de girolles ou de chanterelles. Les personnes ainsi intoxiquées présentaient des troubles digestifs pouvant être sévères et causer une déshydratation.

"Comme pour les années précédentes, les confusions les plus graves rapportées impliquaient souvent l’amanite phalloïde, qui peut être prise pour une coulemelle. L’amanite phalloïde est responsable d’hépatites parfois mortelles", ajoute l’Anses

Sur la période du 1er juillet et le 31 décembre 2024, 1.363 personnes présentant des symptômes d’intoxication après avoir consommé des champignons, ont contacté un Centre antipoison. "Si la plupart des intoxications étaient bénignes, 3,1 % étaient de gravité forte, avec notamment trois décès et trois cas d’insuffisance rénale chronique, met en garde l’Anses. Les symptômes observés étaient majoritairement digestifs : douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhées."

Comment cueillir des champignons en toute sécurité ?

Plusieurs bons gestes aident à réduire les risques d'intoxication après une cueillette de champignons. Il est recommandé aux ramasseurs de :