Piercing à la langue : quel est son impact sur la santé bucco-dentaire ?

L'ESSENTIEL Le piercing à la langue a gagné en popularité chez les adolescents et les jeunes adultes.

Cette forme de modification corporelle peut entraîner des complications, surtout si les consignes d'hygiène ne sont pas respectées.

La pratique augmente le risque d'infections, de saignements, de fractures dentaires, de récession gingivale ou encore d’usure de l’émail.

Très populaire chez les adolescents et les jeunes adultes, le piercing à la langue est une pratique de plus en plus fréquente. Des chercheurs des départements dentaires de plusieurs universités internationales ont voulu faire le point sur les conséquences de la présence de ces bijoux dans la bouche sur la santé bucco-dentaire. Les risques seraient assez sous-estimés selon les résultats publiés dans la revue Clinics and Practice, le 18 septembre 2025.

Saignements, dent cassée, émail usé, infections : les complications du piercing buccal

Pour avoir une image plus précise de l’impact des piercings buccaux, l’équipe a repris l’ensemble des travaux menés sur le sujet entre janvier 1990 et avril 2025. Sur les 257 articles publiés, 19 ont été sélectionnés pour analyse. Piercing vertical ou horizontal, piercing buccal simple, double ou multiple, barre ou anneau… quel que soit le style, le perçage de la langue peut entraîner de nombreux effets indésirables sur la santé bucco-dentaire, selon les données récupérées et analysées.

Les chercheurs ont noté que les piercings à la langue agissent comme des points d'entrée directs pour les micro-organismes, "faisant des infections localisées une complication courante". Parmi les plus fréquentes, on peut citer l’érythème, l’œdème, les douleurs ou encore un écoulement purulent au niveau de la perforation. De plus, les taux d’infection juste après la pose du bijou sont compris entre 10 % et 30 %. Le risque est plus élevé si le piercing est de mauvaise qualité, si la stérilisation des outils n’a pas été faite correctement ou encore si les consignes d’hygiène post-procédure ne sont pas correctement suivies par le client.

Un risque de fracture dentaire augmenté

La pratique augmente également le risque de fractures dentaires (dent cassée ou fissurée), de récession gingivale (perte du tissu gingival), d’usure de l’émail et de prolifération tissulaire localisée.

"Les problèmes les plus fréquemment signalés sont des saignements prolongés après la perforation de la langue. En raison de la vascularisation dense de la langue, une technique inappropriée ou un placement incorrect peut endommager les vaisseaux sanguins. Si des vaisseaux plus gros sont touchés, l'hémorragie qui en résulte peut être grave et peut nécessiter une intervention médicale urgente", préviennent les chercheurs.

Piercing à la langue : la sensibilisation, un point clé pour réduire les complications

Après cette revue de la littérature scientifique, les chercheurs concluent que le perçage de la langue "présente des risques importants et souvent sous-estimés pour la santé bucco-dentaire". Au-delà de la réglementation et de la surveillance de la pratique, la formation des dentistes aux troubles buccaux dentaires liés aux piercings à la langue est l’un des meilleurs moyens de limiter la survenue de complications.

"Certains patients peuvent prendre rendez-vous pour obtenir des conseils avant de se faire percer la langue. Les dentistes doivent être prêts à fournir des informations claires et fondées sur des données probantes concernant les risques et les conséquences à long terme. La sensibilisation des patients doit insister sur l'importance de l'hygiène bucco-dentaire, des examens réguliers ainsi que les premiers signes de complications afin de minimiser les effets indésirables."