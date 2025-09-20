Comment enseigner la gestion des conflits dès la maternelle

L'ESSENTIEL C'est le plus souvent à partir de leur entrée en maternelle que les enfants font l'expérience des conflits.

Ils n'ont pas encore la maturité émotionnelle pour gérer leurs frustrations.

Les parents doivent éviter de désigner auprès de leurs enfants des "gentils" et des "méchants".

Dès les premières années de la vie, les enfants apprennent à entrer en relation, à coopérer mais aussi à gérer leurs frustrations. Les conflits, fréquents à cet âge, sont une occasion précieuse de développer des compétences sociales essentielles comme apprendre à résoudre un désaccord de façon constructive.

Apprendre à vivre ensemble dès les premières disputes

La cour de récréation est un véritable terrain d’expérimentation sociale. Entre les jeux, les disputes pour un jouet ou les désaccords sur les règles, les enfants de maternelle vivent déjà leurs premières expériences de conflit. Si ces situations peuvent sembler anodines pour les adultes, elles sont en réalité des moments-clés pour apprendre la communication, l’empathie et la coopération.

L’objectif n’est pas d’éliminer les disputes, mais de les transformer en occasions d’apprentissage. À cet âge, les enfants n’ont pas encore la maturité émotionnelle pour réguler seuls leurs frustrations. Ils crient, tirent ou pleurent parce qu’ils ne savent pas dire ce qu’ils ressentent. C’est pourquoi le rôle des adultes est essentiel pour aider à mettre des mots sur ce qui se passe, et offrir des repères pour réagir autrement que par l’impulsion.

Mettre des mots pour comprendre et désamorcer

Un des premiers outils pour gérer les conflits consiste à favoriser l’expression des émotions. Lorsqu’un enfant dit "je suis en colère" ou "je suis triste", il commence déjà à sortir de l'impulsivité et entre dans la communication. En tant qu'adulte, vous pouvez faciliter ce passage en verbalisant pour l’enfant ce qu’il vit : "Tu es fâché parce que tu voulais ce jouet. Et toi, tu es triste qu’il l’ait pris sans demander."

Avoir à disposition un coin "retour au calme", avec des lectures sur les émotions ou des marionnettes qui peuvent rejouer des scènes de conflit, permet aussi aux enfants d’explorer leurs ressentis de façon ludique. Plus ils apprennent tôt à nommer ce qu’ils ressentent, plus ils deviennent capables d’identifier ce qu’ils vivent et donc de se réguler.

Écouter pour mieux coopérer et se réconcilier

Au-delà des émotions, la gestion des conflits repose aussi sur l’écoute de l’autre et la recherche commune de solutions. En cas de désaccord, l’adulte peut inviter chacun à raconter ce qu’il a vécu, sans jugement. Il ne s’agit pas de désigner un "gentil" et un "méchant", mais de construire une solution qui tienne compte des besoins de tous.

Il est tout aussi important de valoriser les efforts des enfants quand ils trouvent eux-mêmes une issue à leur conflit. Des rituels simples, comme se dire pardon ou se donner la main, aident à clore les conflits de façon symbolique et rassurante.

En savoir plus : "Quand les enfants apprennent à gérer leurs conflits" de Stéphanie Morand et Cécile Gerst.