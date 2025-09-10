Spondylarthrite ankylosante : «J’ai mal tout le temps», confie Louane

L'ESSENTIEL La chanteuse Louane a révélé être atteinte de spondylarthrite ankylosante, une maladie inflammatoire articulaire chronique.

"Moi, c’est axial. J’en ai dans les genoux, dans les chevilles, dans les poignets", a confié la jeune patiente qui n’a pas eu de "vrai crise" au point de ne plus marcher depuis "un an au moins."

Aujourd’hui, elle ne prend pas de médicaments, mais suit une alimentation anti-inflammatoire et fait du Pilates pour lutter contre cette pathologie causée par un dérèglement du système immunitaire.

"C’est simple : on se parle, j’ai mal. Mais j’ai l’habitude." C’est ainsi que Louane, chanteuse révélée dans The Voice en 2013, a décrit la maladie dont elle est atteinte dans un épisode du podcast d’Alice Underground, publié récemment sur Youtube. La pathologie en question est la spondylarthrite ankylosante, dont souffre environ 180.000 personnes en France. Se déclarant souvent entre 20 et 30 ans, cette maladie inflammatoire articulaire chronique est caractérisée par une atteinte du squelette axial (colonne vertébrale et articulations sacro-iliaques du bassin). Dans le détail, elle "débute par une inflammation aiguë de l’enthèse (enthésite), la partie de l’os où s’insèrent les tendons, ligaments et capsules (enveloppes entourant les articulations). Cette inflammation se résorbe en laissant une cicatrice constituée de tissus fibreux, qui va s'ossifier petit à petit. Cette ossification, visible à la radiographie, est nommée enthésophyte", indique l’Assurance Maladie.

"Ça fait vraiment longtemps que je n’ai pas eu une vraie crise où je ne peux pas marcher"

Chez les patients, un terrain génétique particulier, plus précisément le fait d’être gène HLA (Human Leucocyte Antigene) B 27, est souvent en cause. Cependant, la spondylarthrite ankylosante peut aussi être liée à une modification durable du microbiote, au tabagisme ou, comme dans le cas de Louane, à un dérèglement du système immunitaire. La pathologie se manifeste par des crises douloureuses ou poussées, alternant avec des périodes d'accalmie ou de rémission. "Moi, c’est axial. J’en ai dans les genoux, dans les chevilles, dans les poignets… J’ai mal tout le temps. (…) Ça fait vraiment longtemps que je n’ai pas eu une vraie crise où je ne peux pas marcher. Ça ne m’est pas arrivé depuis un moment, un an au moins. La dernière fois que ça m’est arrivé c’était en tournée l’année dernière sur les festivals", a raconté la vingtenaire.

Spondylarthrite ankylosante : quels sont les traitements ?

La prise en charge de la spondylarthrite ankylosante repose sur des mesures liées aux habitudes de vie, mais également sur un traitement médicamenteux. "C’est beaucoup d’anti-inflammatoires ou alors c’est plus compliqué, genre des anti-TNF alpha. C’est un peu intense ou dans certains cas compliqués ce sont des infiltrations. Ça, c’est horrible. C’est genre des aiguilles comme ça qu’on te met dans le dos pour aller jusqu’à tes articulations", a expliqué l’artiste qui aujourd’hui ne prend pas de médicaments et gère mieux sa maladie en suivant une alimentation anti-inflammatoire et en pratiquant une activité physique, notamment du Pilates. Dans le cas inverse, si les médicaments sont insuffisants, un traitement de fond est administré sous stricte surveillance médicale.