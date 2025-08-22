Yaourt et bains dans des sources chaudes, la combinaison gagnante pour votre microbiote

L'ESSENTIEL La consommation de yaourt augmente la diversité du microbiote intestinal et modifie sa composition.

La prise de bains dans des sources chaudes après la consommation de yaourt améliore davantage le transit que la prise de yaourt seul.

L'étude suggère que la combinaison de la consommation de yaourts et la fréquentation de sources chaudes peut contribuer à une meilleure santé intestinale.

Manger des yaourts booste le microbiote intestinal. Vous le saviez déjà certainement… Mais si vous voulez que le laitage soit encore plus bénéfique pour les bonnes bactéries qui peuplent votre appareil digestif, il faut vous plonger dans une source chaude après sa dégustation.

C’est ce qu’assure une étude publiée dans la revue Frontiers in Nutrition, le 30 juin 2025.

Microbiote : une étude menée sur 4 semaines

Cette recherche assez étrange, il faut le reconnaître, n’est pas venue de nulle part. De précédents travaux avaient remarqué que les bains dans les sources chaudes japonaises, également appelées onsen, avaient des effets bénéfiques sur le microbiote intestinal. Des chercheurs de l'université de Kyushu se sont demandés si on les couplait avec le yaourt, aliments phare des bonnes bactéries intestinales.

Ils ont ainsi réuni 47 hommes et femmes adultes en bonne santé n'ayant pas fréquenté de sources chaudes depuis au moins deux semaines. Les participants ont ensuite été répartis aléatoirement en trois groupes. Les membres du premier mangeaient 180 g de yaourt allégé en sucre contenant Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus après le dîner, chaque jour. Ceux du second consommaient le laitage et se baignaient dans une source chaude pendant plus de 15 min au moins une fois tous les deux jours. Le troisième était le groupe témoin. Ainsi, les volontaires ne changeaient rien à leurs habitudes.

Des échantillons de selles ont été analysés avant et après l’expérience qui a duré 4 semaines. Les participants ont aussi répondu à un questionnaire sur leur transit. Il comprenait 14 éléments, dont l'évaluation de la fréquence et de la consistance des selles, la sensation d'évacuation incomplète ou encore l'utilisation de laxatifs.

Yaourt et source chaude : une solution non-pharmaceutique pour booster la santé intestinale

L’analyse des données obtenues montre une augmentation significative de la diversité du microbiote intestinal dans le groupe yaourt, accompagnée de modifications de l'abondance relative de plusieurs espèces bactériennes. Ces modifications microbiennes étaient observées uniquement avec lui.

Par contre, aussi bien les personnes mangeant des yaourts et celles qui prenaient un bain chaud en plus du laitage présentaient une amélioration du transit et de l'état de leurs défécations. L'effet bénéfique était plus important au sein du groupe yaourt + onsen.

"Malgré la taille réduite de l'échantillon, nos résultats suggèrent que la combinaison de deux interventions accessibles liées au mode de vie – la consommation de yaourt et les bains onsen – pourrait améliorer la santé, notamment en favorisant la diversité du microbiote intestinal et en améliorant la défécation chez les adultes en bonne santé", explique le professeur Shunsuke Managi qui a dirigé la recherche, dans un communiqué.

"Ces résultats sont particulièrement pertinents compte tenu de l'intérêt croissant pour les stratégies non pharmaceutiques, axées sur le mode de vie, en matière de prévention santé et bien-être."