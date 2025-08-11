La solitude provoquerait un décès toutes les 36 secondes dans le monde

L'ESSENTIEL Selon l’OMS, la solitude causerait plus de 870.000 décès par an dans le monde.

Le manque de lien social augmente les risques de maladies cardiovasculaires, de dépression et de démence.

Les jeunes et les habitants des pays à faible revenu sont les plus touchés par la solitude.

Entre 2014 et 2019, plus de 871.000 décès par an étaient liés à la solitude, soit un toutes les 36 secondes, selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En effet, le manque de lien social a des conséquences sur la santé, en augmentant le risque de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral (AVC), de trouble dépressif, d’anxiété et de démence.

Les jeunes et les personnes vivant dans des pays à faible revenu plus concernés

Dans le monde, près d’une personne sur six déclare aujourd’hui se sentir seule, précise l’OMS. Toutes les tranches d’âge sont concernées mais plus encore les jeunes, avec 17 à 21 % des 13-29 ans qui ressentent fréquemment de la solitude. Pour ce qui est des adolescents, environ un sur cinq se sent isolé et sans contact social réel. En plus des problèmes de santé, ces derniers ont un risque supplémentaire : une probabilité 22 % plus importante d’obtenir des notes ou un niveau de qualification insuffisants.

“Même dans un monde numériquement connecté, de nombreux jeunes se sentent seuls, souligne Chido Mpemba, coprésidente de la Commission de l’OMS sur le lien social et conseillère auprès du président de l’Union africaine. Alors que la technologie est en train de remodeler nos vies, nous devons veiller à ce qu’elle renforce les liens humains, plutôt que de les affaiblir. Notre rapport montre qu’il est indispensable d’intégrer le lien social dans toutes les politiques, que ce soit dans le domaine de l’accès au numérique, de la santé, de l’éducation ou de l’emploi.”

Autre population particulièrement touchée par la solitude : les personnes vivant dans des pays à faible revenu. 24 % d’entre elles environ se sentent seules, soit deux fois plus que dans les pays à revenu élevé, où ce pourcentage est d’environ 11 %.

La solitude augmente en été

L’OMS liste plusieurs facteurs de risque à la solitude et à l’isolement social :

Être en mauvaise santé

Avoir un faible niveau de revenu ou d’éducation

Vivre seul

Ne pas disposer d'infrastructures communautaires, de politiques publiques et de technologies numériques suffisantes.

Pour les jeunes, l’instance de santé pointe aussi le temps passé devant les écrans ainsi que les “interactions négatives en ligne sur la santé mentale et le bien-être des jeunes”.

Certains pays ont mis des mesures en place pour limiter l’isolement. La République de Corée, par exemple, fait de la “prescription sociale” d’activités aux personnes âgées, comme du jardinage ou de la musique.

La France est aussi concernée par ces phénomènes de société. Sur la période 2022-2023, le taux de personnes isolées est resté stable, passant de 11 % à 12 %, selon un rapport réalisé par la Fondation de France et publié par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc).

“La solitude progresse avec l’arrivée des beaux jours, note le rapport. Un quart de la population déclare se sentir régulièrement seule en juillet 2023. Un chiffre en hausse de 5 points par rapport à janvier 2023. La sociabilité estivale ayant lieu davantage en extérieur, elle est aussi plus visible aux yeux des autres et peut laisser suggérer que sa propre vie sociale est moins dense que celle du reste de la population.”