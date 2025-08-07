Trop d’écrans pour les enfants augmente le risque de maladies cardiaques

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude montre que chaque heure passée devant un écran augmente le risque de maladies cardiaques et métaboliques chez les enfants et les adolescents.

Ce lien est encore plus fort lorsque le temps de sommeil est réduit.

Les chercheurs recommandent de limiter l’usage des écrans dès le plus jeune âge, et d’en faire un sujet de prévention au même titre que l’alimentation ou l’activité physique.

Télévision, téléphone, tablette… Ils sont désormais partout et bien souvent accessibles aux plus jeunes. Et leur âge ne les épargne pas des effets néfastes. Selon une nouvelle étude, publiée dans la revue Journal of the American Heart Association, l’usage des écrans pourrait avoir des conséquences néfastes sur la santé cardiaque des enfants et des adolescents.

Chaque heure devant les écrans augmente le risque de maladies cardiaques

Lors de leurs travaux, les chercheurs ont étudié les données de plus de 1.000 enfants et adolescents âgés de 10 ans et de 18 ans. Ils ont interrogé leurs habitudes de consommation d'écran et de sommeil.

Résultats : chaque heure supplémentaire passée devant un écran était associée à un risque plus important de développer une maladie, aussi bien chez les enfants que chez les adolescents. Ils citent plusieurs pathologies, comme l'hypertension artérielle, un taux de cholestérol élevé ou encore du diabète. Ils ont aussi observé que plus le temps de sommeil était réduit, plus ce lien écrans-maladie était fort.

“C'est une petite variation par heure, mais lorsque le temps passé devant un écran atteint trois, cinq, voire six heures par jour, comme nous l'avons constaté chez de nombreux adolescents, cela s'accumule, explique David Horner, principal auteur de l'étude et chercheur à l'Université de Copenhague, dans un communiqué. Multipliez cela à l'échelle de toute une population d'enfants, et vous observez une évolution significative du risque cardiométabolique précoce qui pourrait persister à l'âge adulte.”

Une signature métabolique du temps passé devant les écrans

Les scientifiques ont aussi découvert une signature métabolique dans le sang, propre à une forte exposition aux écrans. Autrement dit, ils ont identifié un profil précis de métabolites associé à une utilisation prolongée des écrans chez les jeunes.

“Nous avons pu détecter un ensemble de modifications métaboliques sanguines, une “empreinte digitale du temps passé devant un écran”, validant ainsi l'impact biologique potentiel du comportement face à cet écran, précise David Horner. En utilisant les mêmes données de métabolomique, nous avons également évalué si le temps passé devant les écrans était lié à un risque cardiovasculaire prédit à l’âge adulte : nous avons observé une tendance positive dès l’enfance et une association significative à l’adolescence. Cela suggère que les changements métaboliques liés au temps d’écran pourraient être des signaux précoces d’un risque cardiovasculaire à long terme.”

Les auteurs recommandent aux parents de limiter au maximum le temps d’écran des enfants et d’eux-mêmes montrer l'exemple. Dans un rapport officiel sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans, remis au président de la République Emmanuel Macron en 2024, les experts recommandent de ne pas exposer les enfants de moins de trois ans aux écrans et déconseillent leur usage jusqu’à l’âge de 6 ans. Enfin, les scientifiques conseillent aussi d’apprendre aux plus jeunes à s’ennuyer, ce qui stimulerait l'intelligence et la créativité.