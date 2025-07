Foyer de botulisme dans le Maine-et-Loire : comment reconnaître une conserve contaminée ?

L'ESSENTIEL Hospitalisée après avoir contracté le botulisme, une maladie provoquée par une toxine très puissante produite par la bactérie Clostridium botulinum, une femme de 78 ans est décédée.

La consommation d’un gâteau à base de carottes mises en bocal par la défunte est mise en cause.

"Aucun de ces aliments n’a été commercialisé", selon l’ARS.

Ce mois-ci, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Pays de la Loire avait alerté sur des cas groupés de botulisme, une maladie potentiellement grave, sur le secteur de Cholet. Entre le 7 et le 14 juillet, six personnes, plus précisément trois couples de retraités, ont des symptômes sévères, comme des troubles digestifs (douleurs abdominales, nausées, vomissements) habituellement sans fièvre, une sécheresse de la bouche accompagnée de difficultés à avaler, une vision floue et des symptômes neurologiques (paralysie plus ou moins forte des muscles). Les patients ont dû être hospitalisés.

Botulisme : une femme est décédée après avoir mangé un gâteau à base de carottes faites maison

Dans la nuit du 28 au 29 juillet, un des adultes contaminés est mort. Plus précisément, il s’agissait d’une femme de 78 ans originaire de Jallais (Beaupréau-en-Mauges), selon le Courrier de l’Ouest. Contacté par l’AFP, Eric Bouillard, procureur d’Angers ayant annoncé l’ouverture d’une enquête en recherche des causes de la mort, a indiqué qu’une des victimes de la contamination se trouvait toujours "en réanimation" et une autre était toujours hospitalisée mais dans un "état moins grave". Une quatrième personne a regagné son domicile.

D’après l’ARS, les investigations menées auprès des personnes malades et de leurs proches s’orientent vers la consommation d’un gâteau à base de carottes mises en bocal par l’un des couples, notamment la défunte, et partagé par les amis à des moments différents. "Aucun de ces aliments n’a été commercialisé." Selon Eric Bouillard, "les analyses réalisées sur les autres bocaux consommés ont toutes donné des résultats négatifs, ce qui confirme que la contamination était limitée à un seul bocal."

Les signes indiquant qu’une conserve peut être contaminée par Clostridium botulinum

Pour rappel, le botulisme est une maladie provoquée par l’ingestion de toxines, présentes dans des aliments contaminés par des bactéries (Clostridium botulinum). Ces bactéries ne se développent qu’en l’absence d’oxygène, c’est pourquoi, elles peuvent se retrouver dans des aliments sous vide et en conserve ou des salaisons sèches. "Contrairement à une idée reçue, les conserves de légumes peuvent également être à l’origine de botulisme (en particulier, celles d’asperges, de maïs, de haricots verts, de carottes et jus de carotte, de poivrons, de potirons, d’olives à la grecque ou de tapenade), lorsque ceux-ci ont été mal lavés et, surtout, mal stérilisés", peut-on sur le site de Santé.fr.

Afin d’éviter de tomber malade, il est conseillé de ne pas consommer un produit en conserve ou bocal ayant une odeur ou une couleur anormale. Si la conserve n’émet pas de bruit à l’ouverture et est gonflée, si les sertis sont cabossés ou rouillés, il vaut mieux jeter l’aliment. Cependant, "une conserve apparemment en bon état n’est pas une garantie d’absence de toxine botulique."

Botulisme : comment préparer ses converses maison ?

La préparation des conserves maison commence par un lavage soigneux des ingrédients. Dans le détail, il convient d’enlever toutes les parties abîmées et tâchées ainsi que de blanchir (c’est-à-dire bouillir brièvement puis les passer à l’eau froide) les aliments avant de les cuisiner. Les bocaux doivent être nettoyés à l’eau chaude savonneuse puis séchés à l’air libre. "Stérilisez les bocaux et les joints en caoutchouc avant utilisation (eau bouillante plusieurs minutes ou four à 120°C pendant 20 minutes). Utiliser toujours des caoutchoucs neufs. Ne réutilisez pas les anciens, même s’ils semblent en bon état."

Ensuite, on remplit les bocaux, jusqu’au niveau de remplissage gravé, avec une préparation la plus chaude possible, même bouillante. "Attendez quelques minutes afin de supprimer les poches d’air. (…) Vérifiez que le bord de votre bocal ou terrine est bien propre avant de fermer. Une particule coincée entre le joint et le verre peut faire échouer la stérilisation" par la chaleur. Il est recommandé de laisser refroidir les bocaux très progressivement permet d’augmenter le temps de stérilisation. "Lorsque les bocaux sont totalement refroidis, vérifiez que le vide à l’intérieur est correct en débloquant le système de fermeture ('clé' métallique ou couvercle à vis). Le couvercle ou l’opercule métallique doit rester collé au bocal et résister à la traction."