Le bébé le plus prématuré du monde vient de fêter son premier anniversaire

L'ESSENTIEL Nash Keen, né à seulement 21 semaines d’aménorrhée en juillet 2024, est le bébé le plus prématuré du monde.

Il a passé six mois en soins intensifs avant de pouvoir rentrer chez lui.

Il est toujours sous assistance médicale, notamment sous oxygène, avec une sonde alimentaire et des appareils auditifs.

À peine né, Nash Keen détenait déjà un record mondial. Ce bébé, né le 5 juillet 2024, est le plus grand prématuré au monde. Il est sorti du ventre de sa mère à seulement 21 semaines d’aménorrhée. Il vient de fêter son premier anniversaire.

Un bébé prématuré né 133 jours avant le terme

Les bébés prématurés sont généralement plus à risque. "La survie est rare si les nourrissons naissent avant 23 semaines de gestation, indique le Manuel MSD. Les nourrissons nés entre 23 et 24 semaines peuvent survivre, mais la plupart auront des problèmes neurologiques. La plupart des nourrissons nés après 27 semaines de gestation survivent sans problème neurologique”.

Nash Keen a donc démenti tous les pronostics ! D’après le magazine People, il est né 133 jours avant le terme. Évidemment, il était petit et léger : 24 centimètres pour 280 grammes. Le recordman a vu le jour à l’hôpital universitaire de l’Iowa, aux États-Unis. Dans ce pays, en 2023, 10,4 % des naissances étaient prématurées.

3 niveaux de prématurité

En France, ce taux est estimé à 6,9 % des naissances vivantes, soit environ 55.000 enfants par an, selon le rapport Euro-Peristat 2015–2019. Trois niveaux de prématurité sont définis par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) :

Prématurité moyenne : naissance entre la 32e et la 36e semaine d’aménorrhée révolue (7 mois à 8 mois de grossesse)

Grande prématurité : entre la 28e et la 32e SA (6 mois à 7 mois de grossesse)

Très grande prématurité : avant 28 semaines, c’est-à-dire avant d’atteindre les 6 mois de grossesse

Nash Keen entre donc dans cette dernière catégorie de très grand prématuré. À sa naissance, il a immédiatement été transféré en unité de soins intensifs néonatale et placé en couveuse. Sa mère, Mollie, a dû attendre trois semaines avant de le prendre dans ses bras.

"Les bébés nés aussi tôt requièrent des soins hautement spécialisés"

"Prendre soin d’un bébé né à 21 semaines est très différent des cas de prématurés classiques, a indiqué le Dr Amy Stanford, néonatologiste à l’hôpital universitaire de l’Iowa, au Guinness World Records. Les bébés nés aussi tôt requièrent des soins hautement spécialisés, une surveillance constante et un suivi fréquent. Chaque heure peut faire la différence”.

Ce n’est qu’en janvier 2025, à six mois, que Nash Keen a pu découvrir sa maison et vivre avec ses parents. Mais le petit bout a toujours besoin de soins médicaux. Il est "sous oxygène, a une sonde d’alimentation et porte des appareils auditifs”, a indiqué sa maman.

Le précédent record du monde était détenu par Curtis Means. Aujourd’hui âgé de 5 ans, il a été détrôné par Nash Keen à cause d’une seule petite journée car il est né à 21 semaines…et un jour !