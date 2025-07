Pourquoi passer l’après-midi au soleil peut perturber le sommeil des ados

L'ESSENTIEL La lumière de fin de journée ou début de soirée peut perturber le sommeil des adolescents et retarder leur endormissement.

Quand la lumière baisse, la concentration de mélatonine dans le sang augmente pour que nous ayons envie de dormir.

Si les adolescents sont exposés à une forte lumière en fin de journée ou en début de soirée, leur niveau de mélatonine baisse et ils s'endorment moins vite.

Lorsqu’un adolescent a du mal à s’endormir, la raison vient peut-être de son exposition au soleil. En effet, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Biological Timing and Sleep, la lumière naturelle pourrait perturber le sommeil des jeunes.

La mélatonine, l’hormone du sommeil

La mélatonine, aussi appelée l’hormone du sommeil, facilite l’endormissement. S’exposer à la lumière du jour permet à notre corps de déterminer son horloge biologique. Ainsi, quand le soleil baisse, la concentration de mélatonine dans le sang augmente pour que nous ayons envie de dormir.

Mais ce cycle naturel peut-être perturbé par la lumière artificielle du soir, notamment celle des écrans, qui retarde la sécrétion de mélatonine et nous tient éveillés. Lors de leurs travaux, les scientifiques ont donc voulu comprendre si l’exposition à la lumière naturelle en fin d’après-midi et en début de soirée pouvait atténuer les effets négatifs de celle artificielle.

Ils ont spécifiquement travaillé sur les adolescents car ceux-ci manquent souvent de sommeil et utilisent beaucoup d’écrans. Leur but était d’étudier l’impact de l’exposition à une lumière naturelle modérée ou forte en fin d’après-midi et en début de soirée sur leur sommeil.

Pour cela, ils ont testé différents éclairages sur 22 adolescents âgés de 14 à 17 ans. Pendant trois séances de 18,5 heures chacune, les participants ont été exposés à trois intensités de lumière : faible, modérée ou lumineuse. Avant et après, les adolescents devaient donner quelques gouttes de salive. Ces échantillons servaient à évaluer leurs niveaux de mélatonine. En plus, les scientifiques mesuraient d’autres indicateurs comme la température de la peau ou la somnolence.

Une forte lumière réduit le taux de mélatonine

Résultats : l’exposition à une forte lumière en fin d’après-midi et en début de soirée réduit les niveaux de mélatonine et retarde la sécrétion de cette hormone d’environ 21 minutes. Les adolescents ont donc plus de mal à s’endormir. En revanche, l’impact des lumières faible et modérée était soit inexistant soit non significatif.

Le sommeil des adolescents peut donc être impacté par la lumière naturelle de la toute fin de journée. S’y exposer après l’école n’est donc pas une bonne option pour compenser les effets néfastes des écrans et autres éclairages artificiels de la soirée. Quand le soleil est fort, il peut perturber le sommeil jusqu’à trois heures après l’exposition.

Entre 12 et 18 ans, les jeunes manquent en moyenne d’une à deux heures de sommeil par nuit en période scolaire, selon l’Assurance Maladie. Pour remédier à cela, les auteurs appellent à des changements structurels, comme retarder l’heure de début des cours pour que les adolescents qui ont du mal à s’endormir le soir puissent rattraper le matin.