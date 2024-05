Un sommeil irrégulier fait chuter les notes des adolescents

L'ESSENTIEL Les adolescents qui ne s'endorment pas à la même heure tous les soirs ont de moins bonnes notes à l'école.

Ces jeunes sont également davantage sanctionnés pour des problèmes de discipline.

"Nos résultats indiquent qu'il est vraiment important que les parents respectent des horaires de coucher et de lever réguliers pour leurs enfants, même au lycée", en conclut l'autrice de l'étude.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Sleep a mis en évidence un lien significatif entre des horaires de sommeil irréguliers, une baisse des résultats scolaires et une augmentation des problèmes de comportement chez les adolescents.

Notes : pourquoi s'intéresser au sommeil des adolescents ?

"Je m’intéresse beaucoup aux effets d'un mauvais sommeil sur le bien-être, les performances et le comportement. J’estime par ailleurs qu’il est important d'étudier ces liens à un stade précoce de la vie, lorsque les interventions sur le sommeil peuvent être les plus efficaces", déclare l'autrice de l'étude Gina Marie Mathew (université de Stony Brook). "Nous avons donc étudié cette problématique via un vaste échantillon d'environ 800 adolescents", poursuit-elle.

Pour récolter des données précises sur leur sommeil, les participants ont été invités à porter des accéléromètres au poignet pendant une semaine. En parallèle, leurs résultats scolaires et leurs potentielles sanctions liées à des problèmes de comportement au collège ou au lycée ont été recensés.

Les chercheurs ont constaté à la fin de leurs analyses que les adolescents dont l'heure d'endormissement était très tardive avaient tendance à avoir de moins bonnes notes. En outre, la variabilité des heures d'endormissement et de réveil des jeunes était en corrélation négative avec leurs résultats scolaires.

Gina Marie Mathew et ses collègues ont également découvert qu'une plus grande variabilité de la durée du sommeil et du moment de l’endormissement a été associée à une plus grande probabilité d'être suspendu ou expulsé de l'établissement scolaire.

Sommeil et résultats scolaires : que doivent faire les parents ?

"Nos résultats ont montré qu'un sommeil commencé tard et une plus grande variabilité de la durée des nuits étaient liés à de moins bonnes notes et à davantage de problèmes de comportement", résume Gina Marie Mathew.

"Nos résultats indiquent qu'il est vraiment important que les parents respectent des horaires de coucher et de lever réguliers pour leurs enfants, même au lycée, où les adolescents souhaitent souvent avoir plus de liberté. Cela signifie qu'il faut se coucher et se réveiller à peu près à la même heure tous les jours, même le week-end, afin de garantir un sommeil régulier tout au long de la semaine", poursuit la scientifique.

"L'adoption d'une bonne hygiène du sommeil en famille, comme par exemple une routine relaxante au moment du coucher, peut faciliter la régularité du sommeil", indique la chercheuse. "Concernant les pédiatres, poser des questions sur les habitudes de sommeil des jeunes patients et faire des recommandations appropriées lors des examens est aussi important", termine-t-elle.