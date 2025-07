Arrêt de la pommade ophtalmique Vitamine A Dulcis : quelles sont les alternatives ?

L'ESSENTIEL Le laboratoire Abbvie cesse la commercialisation de son médicament Vitamine A Dulcis pour des raisons liées à la fabrication.

L'ANSM demande aux médecins de réserver la prescription de la pommade ophtalmique à seulement certains patients.

Des alternatives thérapeutiques, notamment des produits à base d’acide hyaluronique ou encore Vitanuit ou Xailin Night, peuvent dans certains cas être proposées.

Mauvaise nouvelle pour les patients qui utilisent la pommade ophtalmique Vitamine A Dulcis. Le laboratoire Abbvie qui produit ce traitement, a décidé de stopper sa commercialisation à compter du 30 juin 2025 “pour des raisons liées à la fabrication”.

L’agence du médicament assure être “très fortement mobilisée” afin d’identifier des alternatives pour les patients atteints de troubles de la cicatrisation de la cornée ou encore de sécheresse oculaire soignés avec ce produit.

Vitamine A Dulcis : réserver les stocks restants aux “patients qui en ont le plus besoin”

Face à l’annonce du fabricant d'Abbvie et pour préserver les stocks restant du médicament, l’autorité sanitaire demande dans un premier temps aux médecins de réserver la prescription de la pommade ophtalmique Vitamine A Dulcis aux patients souffrant de :

syndromes secs sévères ne répondent pas aux traitements de première intention ;

cicatrisations résistantes et compliquées de la cornée ;

ulcères neurotrophiques ;

anomalies de conformation des paupières.

Il est également recommandé aux professionnels de santé d’indiquer sur l’ordonnance le nombre de tubes correspondant à la durée du traitement prescrit. Par ailleurs, l’ANSM demande aux pharmaciens de "réserver la délivrance de ce médicament aux patients présentant une ordonnance datant de moins d'un an et de leur dispenser la juste quantité dont ils ont besoin, afin d’économiser autant que possible le stock restant et permettre ainsi aux patients qui en ont le plus besoin d’y avoir accès".

Vitamine A Dulcis : les alternatives disponibles en attendant une solution à long terme

L’ANSM indique dans son communiqué du 1er juillet 2025 que plusieurs alternatives sont disponibles pour les cas les plus urgents. "Certains dispositifs médicaux de composition comparable peuvent être adaptés (notamment Vitanuit ou Xailin Night)". Toutefois, ces derniers ne sont pas pris en charge par l’Assurance Maladie.

"Pour les autres patients, nous demandons aux professionnels de santé de recourir à des alternatives thérapeutiques, notamment des produits à base d’acide hyaluronique ou de dexpanthénol dont certaines sont prises en charge sur prescription par un ophtalmologue. Nous leur demandons aussi d’être particulièrement vigilants sur la composition de ces alternatives, car certains composants peuvent parfois être mal tolérés chez les patients", ajoute l’ANSM.

En parallèle, l’organisme de santé cherche "des médicaments ou des dispositifs médicaux similaires au sein de l’Union européenne qui pourraient être importés ou mis sur le marché en France" ainsi que "des laboratoires susceptibles de reprendre la commercialisation de la pommade ophtalmique Vitamine A Dulcis ou de tout autre médicament similaire."