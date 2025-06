Excès de cholestérol et de triglycérides : le risque augmenté par le Covid-19

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert que l'infection à la Covid-19 augmentait le risque de dyslipidémie, soit des taux trop élevés de lipides dans le sang.

La hausse de ce risque est plus importante chez les personnes de plus de 65 ans et celles souffrant de maladies chroniques.

Il est conseillé de faire surveiller son taux de lipides régulièrement, même pour les personnes n'ayant été diagnostiquées avec la Covid-19.

Les chercheurs de l’Albert Einstein College of Medicine ont découvert qu'après avoir contracté la Covid-19 le risque de développer une dyslipidémie, c'est-à-dire une concentration trop importante de cholestérol et/ou de triglycérides ou encore un taux faible de bon cholestérol (HDL) est accru.

Les spécialistes ont exposé leur découverte dans un article publié dans la revue The Journal of Clinical Investigation.

Covid-19 : un risque supérieur de dyslipidémie de 29 %

Les scientifiques ont suivi la santé métabolique de plus de 200.000 personnes vivant à Naples, pendant 6 ans. L'équipe a tout d'abord évalué l'incidence de la dyslipidémie dans ce groupe au cours des trois années précédant le début de la pandémie, entre 2017 et 2019. Les chercheurs ont poursuivi leur étude durant l’épidémie (2020-2022), en excluant de l'analyse les personnes déjà diagnostiquées avec ce trouble ou celles ayant pris antérieurement des médicaments hypolipémiants.

Les spécialistes ont découvert que les personnes touchées par la Covid-19 avaient en moyenne 29 % plus de risques supplémentaires de souffrir de pathologies liées à des taux anormaux de graisse dans le sang. Or, la dyslipidémie est un facteur important de maladies cardiovasculaires.

Les chercheurs ont également constaté que la hausse du risque était plus élevée chez les plus de 65 ans et les patients souffrant de maladies chroniques, notamment de diabète de type 2.

“Compte tenu de l'ampleur de la pandémie, cette augmentation du risque de dyslipidémie est une cause d'inquiétude dans le monde entier”, explique Dr Gaetano Santulli, responsable de ces travaux, dans un communiqué.

Cholestérol, triglycérides : une surveillance nécessaire pour tous

"Sur la base de nos résultats, nous conseillons aux gens de faire surveiller régulièrement leur taux de lipides et de consulter leurs médecins sur les moyens de traiter la dyslipidémie si elle est détectée, en particulier les personnes âgées et les patients diabétiques", insiste le spécialiste. Il ajoute que cette recommandation s'applique à tous et pas seulement à ceux qui ont été diagnostiqués avec la COVID-19, "étant donné que de nombreuses personnes ont été infectées sans s'en rendre compte".

Les chercheurs ne sont pas parvenus à déterminer précisément l’origine du lien entre coronavirus et dyslipidémie. Cependant, le Dr Santulli avait remarqué dans une autre étude que le SARS-CoV-2 perturbe la fonction des cellules endothéliales qui tapissent l'intérieur des vaisseaux sanguins et ont ainsi une fonction primordiale dans la régulation des lipides sanguins.