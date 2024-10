Covid-19 : des séquelles cognitives jusqu’à un an après l'infection

L'ESSENTIEL Les patients ayant été atteints de la Covid-19 peuvent avoir des séquelles cognitives jusqu’à un an après, selon deux nouvelles études.

Celles-ci se caractérisent par des performances cognitives diminuées en ce qui concerne notamment les fonctions exécutives comme la résolution d’une énigme.

Chez les personnes âgées, les symptômes sont plus importants que chez les plus jeunes.

Avec les années, on connaît de mieux en mieux les conséquences à long terme de la Covid-19. Deux études, publiées récemment dans les revues The Lancet et Nature Medicine, apportent de nouvelles connaissances sur l’impact du virus sur les fonctions cognitives.

Covid-19 : une diminution des facultés cognitives plus importantes chez les seniors

Le point commun de ces travaux est de s’intéresser aux séquelles cognitives prolongées. Mais la population analysée n’est pas la même. Dans l’étude de The Lancet, les trente-quatre participants étaient jeunes et en bonne santé. En revanche, dans celle de Nature Medicine, les patients avaient 54 ans en moyenne.

Résultats : les chercheurs ont observé, dans les deux études, un impact de la Covid-19 sur les facultés cognitives des participants. Il s’agit surtout de diminution, notamment sur les fonctions exécutives comme s’adapter à de nouvelles situations, trouver la solution à un problème, etc. Sans surprise, les personnes âgées ont des séquelles plus importantes que les jeunes.

Une atrophie de la substance grise chez les patients ayant contracté le coronavirus

"Le Covid-19 n’est pas toujours un 'one shot' dont on se débarrasse totalement", explique Mahmoud Zureik, professeur d’épidémiologie, au Monde. En effet, dans ces deux études, les facultés cognitives peuvent être affectées pendant longtemps avec, pour maximum, jusqu’à un an après l’infection.

Les scientifiques ont aussi découvert que la Covid-19 pouvait impacter la substance grise du cerveau. Selon l’Académie de médecine, cette dernière peut être définie comme une partie du système nerveux central qui correspond aux centres nerveux. "La substance grise assure la fonction de centre nerveux : réception des messages, analyse complexe des informations, élaboration des réponses, peut-on lire dans le Larousse Médical. Elle se caractérise par l'importance et la complexité de ses connexions intercellulaires. (...) Une dégénérescence de la substance grise du cortex est à l'origine de démences telles que la maladie d'Alzheimer”.

Ainsi, lors de leurs recherches, les scientifiques ont découvert que certains patients ayant été atteints de la Covid-19 présentaient une atrophie de la substance grise. Cela pourrait aussi expliquer certaines difficultés cognitives plusieurs mois après une infection par le SARS-CoV-2.