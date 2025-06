Trois situations où les saignements de nez doivent inquiéter

L'ESSENTIEL Le saignement de nez, ou épistaxis, est fréquent et bénin dans la plupart des cas.

Compresser le nez, en position verticale, permet de stopper le saignement.

Si celui-ci dure plus de vingt minutes, s'il est fréquent ou s'il touche une personne souffrant de troubles de la coagulation sanguine, il faut consulter les urgences ou un médecin ORL.

Le saignement de nez, ou épistaxis, est une hémorragie qui se produit au niveau des muqueuses tapissant les fosses nasales. Il est sans gravité la plupart du temps et il arrive au moins une fois dans la vie de 60 % de la population générale, que ce soit chez l’enfant ou chez l’adulte.

Comment savoir si un saignement de nez est grave ?

Le Dr Hopkins, médecin oto-rhino-laryngologiste (ORL), expose les trois cas où l’épistaxis nécessite une consultation médicale :

lorsque le saignement se prolonge dans le temps : s’il dure plus de 20 minutes alors que vous essayez d’arrêter l’écoulement, il faut s’inquiéter et appeler les urgences ; quand les saignements sont fréquents, c’est-à-dire plusieurs fois par semaine : il ne faut pas hésiter à consulter un médecin ORL ; chez les personnes qui souffrent d’un trouble de la coagulation sanguine : "si vous souffrez d’un problème de saignement ou si vous prenez régulièrement des anticoagulants ou de l’aspirine, il est plus difficile d’arrêter le saignement une fois qu’il commence”, explique le Dr Hopkins.

Les causes les plus fréquentes de saignement de nez sont une inflammation de la muqueuse du nez (rhinopharyngite virale, rhinite allergique…), une sécheresse de l’air (pièces très chauffées en hiver ou sous un climat extrêmement sec), un grattage de la muqueuse nasale, des traumatismes du nez, ou encore l’utilisation d’un médicament à usage nasal, rappelle l’Assurance Maladie.

Les solutions pour stopper un saignement de nez

Si vous commencez à saigner du nez, il faut tout d'abord rester calme, respirer par la bouche et garder une position verticale. Le spécialiste préconise de s'asseoir et de pencher légèrement la tête en avant. Il ne faut pas mettre un mouchoir dans le nez pour absorber le sang sinon cela risque d’irriter la muqueuse nasale et de provoquer des saignements plus abondants.

Si votre armoire à pharmacie contient un décongestionnant nasal de type oxymétazoline ou phényléphrine, vous pouvez alors le vaporiser dans la narine qui saigne. Sinon vous pouvez exercer une pression sur la partie molle du nez, avec le pouce et l’index, en maintenant la compression pendant une dizaine de minutes. "Cela peut sembler bizarre et inconfortable de se boucher le nez pendant 10 minutes complètes, indique le Dr Hopkins. Mais il faut huit à dix minutes pour que les protéines de fibrine présentes dans votre sang commencent à former un caillot pour arrêter le saignement. Si vous lâchez prise, cela élimine simplement le caillot qui se développe et votre corps doit tout recommencer.”

Dans le cas où le saignement perdure, vous pouvez appliquer de la glace sur votre visage, au-dessus du nez. Cela provoque la constriction des vaisseaux sanguins et diminue le saignement. Si le saignement persiste plus de 20 minutes, il faut appeler les secours.