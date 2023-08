Pourquoi il faut éviter de se curer le nez

L'ESSENTIEL En se curant le nez, on détruit le mucus, à savoir un élément essentiel de notre système de défense respiratoire, qui retient la poussière et les allergènes.

Les personnes qui mettent régulièrement leurs doigts dans leur nez étaient plus susceptibles d’être porteur du staphylocoque doré, un germe responsable d’infections légères à graves.

Cette mauvaise habitude cause aussi des lésions et des abrasions à l'intérieur du nez.

Durant leur enfance, de nombreuses personnes avaient tendance à mettre leurs doigts dans leur nez. À l’âge adulte, certains ont gardé cette mauvaise habitude, qui peut sembler anodine mais qui n’est pas sans risques pour la santé. Pour rappel, les crottes de nez sont formées à partir du mucus. Il s’agit d’un élément essentiel de notre système de défense respiratoire. Ce filtre biologique retient la poussière, les allergènes et autres particules indésirables avant qu'ils ne pénètrent dans nos voies respiratoires. En se curant le nez, on altère cette barrière de protection et on expose nos voies respiratoires à un risque accru d'infections.

Staphylocoque doré : se curer régulièrement le nez favorise la colonisation nasale

Dans une étude, publiée dans la revue Infection Control and Hospital Epidemiology, des chercheurs britanniques ont montré que le staphylocoque doré, un germe à l’origine de plusieurs infections légères à graves, était souvent retrouvé dans les narines des personnes qui mettent leurs doigts dans leur nez. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont recruté 238 adultes. Ces derniers ont fait plusieurs rendez-vous médicaux pour des maladies affectant les oreilles, le nez et la gorge. Ensuite, ils ont été dépistés pour le "portage nasal" de Staphylococcus aureus. Les résultats ont révélé un lien entre "la fréquence du curage du nez et la fréquence des résultats de culture positifs et la charge de S. aureus présente dans le nez". De plus, cette mauvaise habitude peut provoquer des lésions et des abrasions à l'intérieur du nez, ce qui permet aux bactéries et aux microbes de facilement envahir tout le corps.

Alzheimer, Covid-19 : plus de risques à cause de cette mauvaise habitude ?

Une autre recherche, publié en février 2022 dans la revue Scientific Reports, a même évoqué la possibilité que se curer le nez puisse permettre à la chlamydia pneumoniae de se propager jusqu'au cerveau, avec des conséquences potentielles sur la santé cognitive. "Nous sommes les premiers à montrer que cette bactérie peut passer directement par le nez et pénétrer dans le cerveau où elle peut causer des pathologies qui ressemblent à la maladie d'Alzheimer. Nous avons vu cela se produire chez des souris et les preuves sont potentiellement effrayantes pour les êtres humains aussi", a déclaré le professeur James St John, auteur des recherches, dans un communiqué.

Et ce n’est pas tout. En plus des risques précédemment mentionnés, des scientifiques de l’université Griffith (Austratlie) ont constaté que se curer régulièrement le nez était associé à un risque accru de contracter la Covid-19. En effet, le virus responsable de cette maladie se transmet principalement par les voies respiratoires, et en mettant régulièrement nos doigts dans nos narines, nous augmentons les chances d'entrée du virus dans notre organisme.