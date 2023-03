Consommer de la cocaïne est dangereux pour le nez

L'ESSENTIEL La consommation de cocaïne peut endommager le nez.

Pour les cas les plus graves, il faut remplacer la structure nasale par une prothèse.

Cela est notamment dû aux substances utilisées pour couper la cocaïne.

2,8 % des jeunes de 17 ans et 5,6 % des adultes - soit quatre fois plus en vingt ans - avaient déjà expérimenté la cocaïne en 2017, selon le gouvernement. Pourtant, cette drogue est très dangereuse.

La consommation de cocaïne en augmentation

En effet, la consommation de cocaïne serait responsable de 10.000 hospitalisations par an. De plus, les complications médicales liées à cette substance ont été multipliées par six entre 2010 et 2016. Parmi celles-ci, il y a les troubles neurologiques, cardiologiques ou vasculaires, respiratoires, psychiatriques, infectieux, dermatologiques, Oto-Rhino-Laryngologue (ORL), etc.

Des scientifiques du National Health Service (NHS), le service de santé publique au Royaume-Uni, ont trouvé une nouvelle conséquence dangereuse : en consommant de la cocaïne, il y a un risque de perdre son nez. "Chaque année, le nombre de patients que nous traitons augmente”, explique Nicholas Calder, médecin spécialisé dans la chirurgie nasale reconstructive, à la BBC.

Remplacer le nez par une prothèse quand il est trop endommagé

Mais quels sont les risques ? L'actrice Danniella Westbrook a par exemple un trou dans le nez à cause de sa consommation excessive de cocaïne. Un autre usager de cette drogue, qui s’est exprimé auprès de la BBC sous le pseudo de Fraser, a expliqué à la BBC qu’il avait des dommages importants à la cloison nasale mais que son nez pouvait être retiré et remplacé par une prothèse.

"La cocaïne est coupée avec d'autres ingrédients, dont le lévamisole, qui est utilisé dans les comprimés vermifuges pour chiens et chats, et la phénacétine, un médicament analgésique et anti-fièvre utilisé en médecine vétérinaire”, explique Natarajan Balaji, président de la Société britannique de la chirurgie plastique faciale (British Society of Facial Plastic Surgery), à la BBC. Le taux de pureté de la cocaïne augmente depuis dix ans, mais ne reste qu’à 63,5 %, selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT). La cocaïne vendue contient donc fréquemment des produits de coupe qui ont également des effets psychoactifs (lévamisole, paracétamol, caféine, hydroxyzine, lidocaïne).

“La cocaïne contient également certains types d'acides mélangés aux ingrédients, conclut Natarajan Balaji. Lorsqu'elle est sniffée, la cocaïne provoque une très forte contraction des vaisseaux sanguins et la cloison nasale est très sensible à la réduction du flux sanguin. Après avoir consommé de la cocaïne plusieurs fois, la structure nasale peut commencer à mourir, provoquant des perforations".