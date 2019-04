Cocaïne : la consommation atteint un chiffre record en France

La cocaïne semble avoir une image de plus en plus positive. Plus d′1,5% des Français déclarent avoir consommé cette drogue dure au cours de l’année, selon le rapport de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT), publié ce jeudi 18 avril et révélé par France Info. Ce grand rapport est publié tous les cinq ans pour suivre l’évolution de la consommation des substances licites comme illicites en France. Et ce dernier est alarmant : la cocaïne est de plus en plus prisée par les Français.

Rappelons d'abord que la cocaïne est une drogue dure, dont la banalisation actuelle ne peut qu'inquiéter les professionnels de santé. Ce stimulant produit un effet énergisant, un sentiment de toute-puissance, une impression de lucidité et d'énergie accrue ainsi qu'une indifférence à la fatigue et à la douleur. Mais elle a de nombreux effets secondaires : une augmentation de la température corporelle, une moins bonne coordination des mouvements, une anxiété et une irritabilité.

Mais à consommation régulière, les effets deviennent nettement plus dangereux : délires, crises d’angoisse intenses, mégalomanie, allant jusqu'aux hallucinations olfactives et tactiles. L'overdose est possible dès la première prise, via un infarctus brutal ou des troubles du rythme cardiaque. De plus, cette drogue est un vasoconstricteur : une prise peut suffire à rétrécir les veines d’environ 20%, ce qui augmente la pression sanguine et entraîne divers problèmes.

Une disponibilité accrue

Qu'est-ce qui a entraîné cette augmentation de la consommation ? Deux facteurs : la drogue est de plus en plus disponible, et elle a une meilleure image chez les jeunes. En effet, le nombre de 18-24 ans ayant expérimenté la cocaïne a été multiplié par quatre en deux décennies en France. Mais ce n'est pas la seule : les drogues de synthèse et même les gaz hilarants (protoxyde d’azote ou "proto") sont également de plus en plus accessibles. En tout, 68 substances illicites ont été recensées dans notre pays entre 2008 et 2017. Les drogues en général bénéficient d'un accès de plus en plus simplifié grâce à internet. Aujourd'hui, les dealers proposent de livrer par voie postale, en commandant par SMS, ou même sur les réseaux sociaux.

Le cannabis atteint aussi une consommation record

Mais la drogue la plus prisée des Français reste le cannabis. 45% des Français ont déjà fumé de l’herbe et parmi eux, 11% en ont consommé dans l’année et 6% au cours du dernier mois. "C'est une drogue qui est consommée par les jeunes, mais du fait de sa disponibilité et du fait des modes de consommation, les gens continuent à fumer en vieillissant", analyse Julien Morel d'Arleux, directeur de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, cité par France Info.