Cathinones, cannabinoïdes, NBOMe...

Drogues de synthèse : une dizaine de molécules disponibles en France

ENTRETIEN – De lourdes inquiétudes pèsent sur les nouveaux produits de synthèse. Leur pénétration sur le marché français reste pour le moment limitée mais elle pose question.

Les consommateurs français les regardent avec circonspection. Quand en Angleterre, les nouveaux produits de synthèse (NPS) semblent rencontrer un certain succès, dans l’Hexagone, ces drogues aux noms bien compliqués – 3-MMC, 25-x-NBOMe, 4-methylethylcathinone… - n’ont pas inondé le marché de la consommation de drogue. Pas encore, du moins.

Les NPS miment les effets de la MDMA, du LSD, des amphétamines et autres drogues classiques. La structure de leur molécule s’en rapproche, sans toutefois être la même. Ils s’acquièrent à faibles coûts sur des sites de vente en ligne, depuis quelques années. De nombreuses inconnues entourent ces nouveaux produits ; leurs effets indésirables, l’effet-dose, leur toxicité… tout cela reste à ce jour très peu documenté.

Selon le Baromètre santé de 2014, 1,7 % des 18-64 ans ont déjà consommé un cannabinoïde de synthèse en France. L’Eurobaromètre évoque une fourchette de 4 à 7 % des 18-34 ans ayant déjà testé un NPS en France. Des taux certes inférieurs à ceux observés dans d’autres pays européens, mais qui interrogent sur cette nouvelle offre et sur son potentiel à séduire les usagers de drogues, notamment les plus jeunes. Magali Martinez, chargée d’études au pôle « Tendances récentes et nouvelles drogues » à l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT), revient sur ces questions.



Pourquoi, à ce jour, les NPS sont-ils moins consommés en France que dans d’autres pays ?

Magali Martinez : Chaque pays dispose de certains paramètres structurants qui formatent la manière dont les NPS s’implantent. L’accès aux produits classiques, leur disponibilité, en est un. Par exemple, on a pu observer des taux d’expérimentation de cannabinoïdes de synthèse très importants dans certaines régions d’Allemagne où il existait une pénurie d’offre de cannabis naturel.

La France enregistre l’un des plus forts taux de prévalence et d’expérimentation du cannabis, c’est aussi un carrefour principal de trafic en Europe. Nous ne sommes pas du tout en situation de pénurie – de même que pour les autres produits classiques.

Par ailleurs, l’Angleterre, l’Irlande ou en Europe centrale, il existe des « smartshop », où ces produits sont en vente libre (ou l’étaient). Ces relais physiques changent complètement la donne, notamment au niveau des jeunes qui ont un accès direct aux NPS. Les substances y sont présentées de manière très commerciale, attractive. En France, ces produits ne sont disponibles qu’en ligne sous leur nom de molécule, avec un marketing beaucoup moins développé.

chargée d'études à l'OFDT : « On considère que les petites pochettes, très attractives, aux noms commerciaux, créent la mode notamment chez les jeunes »

La consommation de NPS est-elle en train d’augmenter en France ?

Magali Martinez : On ne peut pas dire qu’il y a une hausse de l’usage, on commence à peine à poser des bases pour évaluer. Ce qui est sûr, c’est que depuis deux-trois ans, un problème sanitaire émerge lié à la prise en charge des personnes qui développent une consommation chronique de ces produits, ou qui ont des intoxications aiguës graves. On observe cela notamment parmi la communauté gay qui pratique le slam ou le chemsex, dans laquelle il y a un enjeu important, avec des décès rapportés ces dernières années.

En France, les NPS qui semblent avoir un écho important sont les cathinones et en particulier la 3-MMC et 4-MEC. Mais il faut comprendre que les NPS se répartissent en plusieurs familles chimiques aux effets très variés. En fonction du NPS, on se réfère à des groupes d’usagers très différents. Par exemple, les cathinones attirent plutôt les consommateurs de stimulants, en remplacement de la cocaïne et de la MDMA, et plutôt des injecteurs.