S’épiler les poils du nez : une très mauvaise idée !

L'ESSENTIEL Les poils du nez protègent des agents pathogènes.

Il ne faut pas les épiler, ni à la pince ni avec de la cire chaude car cela augmente le risque d’infection.

S’ils vous gênent, coupez ceux qui dépassent de votre nez avec un ciseau bien désinfecté.

S’il y a bien une zone à ne pas épiler, c’est le nez ! Pourtant, certains ont des poils qui dépassent de leurs narines, ce qui peut les déranger et leur donner envie de les éliminer. Mais la présence de poils, à cet endroit, n’est pas due au hasard : ils servent à nous protéger des bactéries et des infections.

Une barrière contre les virus, les bactéries et autres agents pathogènes

Les voies nasales sont des zones d’entrée des virus, des bactéries et des autres agents pathogènes pour l’humain. Les poils du nez forment donc une sorte de barrière physique natuelle qui limite leur accès à l’organisme. D’ailleurs, selon la revue The Sun, quand “un irritant touche un poil du nez, il déclenche un éternuement, ce qui l’empêche de pénétrer plus loin dans les voies nasales.”

“L'épilation à la cire comme tout autre épilation brise cette barrière en créant des ouvertures permettant aux bactéries de pénétrer dans les tissus plus profonds, créant ainsi une opportunité d'infection”, indique le Dr Nicole Aaronson, oto-rhino-laryngologiste dans l’article du Sun.

Le staphylocoque doré est une bactérie présente sur la peau ou dans les narines de personnes. Chez les porteurs sains, il est inoffensif. Mais en cas d’inflammation - qui peut donc être provoquée par l’épilation - cette bactérie peut s’activer et déclencher une infection plus grave.

Ne pas épiler totalement les poils du nez, mais coupez ceux qui dépassent

Autre avantage de ces poils : ils permettent de garder l’humidité dans le nez et humidifie donc l’air que nous respirons, ce qui est mieux pour les poumons.

Ainsi, si vous souhaitez vraiment vous débarrasser de ces poils, il est donc préférable d’utiliser des ciseaux - désinfectés en amont de préférence - et de ne couper que ceux qui dépassent de vos narines, de façon à laisser cette barrière.