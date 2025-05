Détection des agents pathogènes, vaccins : comment l’OMS veut protéger le monde des pandémies

L'ESSENTIEL Après trois ans de négociation, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution sur les pandémies.

L'objectif est de se préparer à ces évènements mondiaux, afin d'éviter les lacunes et les inégalités constatées pendant la Covid-19.

De nouvelles négociations doivent avoir lieu avant l'entrée en vigueur de l'accord.

Cinq ans après la pandémie de Covid-19, les Etats s’accordent pour se préparer aux futures pandémies. Mardi 20 mai, les Etats membres de l’Organisation Mondiale de la Santé sont parvenus à un accord historique sur les pandémies après trois ans de négociations. "Le monde est plus sûr désormais grâce au leadership, à la collaboration et à l’engagement dont ont fait preuve nos États Membres pour adopter l’historique Accord de l’OMS sur les pandémies", affirme Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, dans un communiqué.

Que contient l’accord signé par les Etats membres de l’OMS ?

Le document est un engagement à une "collaboration mondiale" pour garantir une "riposte plus forte et plus équitable face aux futures pandémies". Il a pour objectif de définir les principes, les approches et les outils pour améliorer cette coordination entre les Etats membres. Différents domaines sont concernés, notamment l’accès équitable et rapide aux vaccins, aux traitements et aux outils de diagnostic. "Il nous permettra de mieux protéger, collectivement, le monde contre les menaces pandémiques à venir, estime le Directeur général de l’OMS. Il représente aussi la reconnaissance par la communauté internationale qu’il convient d’agir pour que nos citoyens, nos sociétés et nos économies ne soient plus vulnérables et ne subissent à nouveau les pertes endurées pendant la Covid-19."

Vaccination, déplacement, confinement : les Etats membres resteront souverains en cas de pandémie

En revanche, le texte garantit la souveraineté de chacun des Etats dans certains domaines. "Aucune disposition de l’Accord de l’OMS sur les pandémies ne doit être interprétée comme conférant au Secrétariat de l’Organisation mondiale de la Santé, y compris au Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, le pouvoir d’orienter, d’ordonner, de modifier ou de prescrire de toute autre manière le droit national et/ou interne, selon qu’il convient, d’une Partie, ou de prescrire ou d’imposer de toute autre manière aux Parties de prendre des mesures spécifiques, telles que l’interdiction ou l’acceptation des voyageurs, l’instauration de l’obligation de vaccination ou de mesures thérapeutiques ou diagnostiques, ou la mise en place de mesures de confinement", stipule le document.

Quelles sont les prochaines étapes avant l'entrée en vigueur de l'accord de l'OMS sur les pandémie ?

Pour l’heure, les Etats membres ont signé une résolution sur l’accord, mais différentes étapes doivent être franchies avant sa mise en oeuvre. Ils doivent notamment trouver un terrain d’entente sur le système d’accès aux agents pathogènes et de partage des avantages (PABS). Ce dernier vise à créer des collaborations entre les pays et les laboratoires pharmaceutiques pour identifier les pathogènes et créer des vaccins et des traitements. Ces discussions devront aboutir l’année prochaine, et seront suivies d’un nouvel examen de l’accord. 60 ratifications seront nécessaires pour qu’il entre en vigueur.