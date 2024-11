L’OMS identifie 17 agents pathogènes pour lesquels de nouveaux vaccins sont «nécessaires»

L'ESSENTIEL Dans le cadre d’une étude, des experts internationaux et régionaux ont identifié, à la demande l’OMS, 17 agents pathogènes endémiques prioritaires pour lesquels de nouveaux vaccins doivent être recherchés, développés et utilisés.

Les travaux reconfirment les priorités de longue date en matière de recherche et de développement de vaccins, notamment pour le VIH, le paludisme et la tuberculose, à savoir trois maladies qui, ensemble, font près de 2,5 millions de victimes chaque année.

Les spécialistes soulignent aussi les dangers du streptocoque du groupe A qui contribue à quelque 280.000 décès par cardiopathie rhumatismale chaque année, et de la Klebsiella pneumoniae, une bactérie associée à 790.000 décès en 2019.

"À ce jour, les priorités mondiales en matière de recherche et développement de nouveaux vaccins n'ont pas été systématiquement identifiées pour les agents pathogènes endémiques." C’est ce qu’a signalé l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). C’est pourquoi, dans le cadre du Programme de vaccination 2030, dont le but est de garantir que chacun, dans toutes les régions, puisse bénéficier de vaccins qui le protègent contre les maladies graves, elle a fourni une nouvelle liste des bactéries, virus et parasites endémiques prioritaires.

Vaccins : 17 agents pathogènes endémiques prioritaires

Pour parvenir à faire ce classement, l’autorité sanitaire a mené une étude publiée dans la revue eBioMedicine. Elle "s’appuie sur une expertise et des données régionales étendues pour évaluer les vaccins qui permettraient non seulement de réduire de manière significative les maladies qui affectent grandement les communautés aujourd’hui, mais aussi de réduire les coûts médicaux auxquels les familles et les systèmes de santé sont confrontés", a déclaré Kate O’Brien, directrice du département vaccination et produits biologiques de l’OMS, dans un communiqué.

L’institution a demandé à des experts internationaux et régionaux d’identifier les facteurs les plus importants pour eux lorsqu’ils décident des vaccins à introduire et à utiliser. L’analyse de ces préférences, combinée aux données régionales pour chaque agent pathogène, a permis d’identifier les 10 agents pathogènes prioritaires pour chaque région de l’OMS. Les listes régionales ont ensuite été consolidées pour former la liste mondiale, ce qui a donné lieu à 17 agents pathogènes endémiques prioritaires pour lesquels de nouveaux vaccins doivent être recherchés, développés et utilisés.

Bactéries, virus, parasite… Les vaccins sont à différents stades de développement

Les agents pathogènes pour lesquels des recherches sur les vaccins sont nécessaires :

Streptocoque du groupe A, qui contribue à quelque 280.000 décès par cardiopathie rhumatismale chaque année principalement dans les pays à faible revenu

Virus de l'hépatite C

VIH-1

Klebsiella pneumoniae, une bactérie associée à 790.000 décès en 2019 et responsable d'environ 40 % des décès néonatals liés à une septicémie

Les bactéries, virus et parasites pour lesquels des vaccins doivent être développés davantage :

Cytomégalovirus

Virus de la grippe

Espèces de Leishmania

Salmonella non typhique

Norovirus

Plasmodium falciparum (paludisme)

Espèces de Shigella

Staphylococcus aureus

Les micro-organismes pour lesquels des vaccins sont sur le point d'être approuvés par les autorités, recommandés par les autorités ou introduits sur le marché :