Vous baillez souvent ? C’est peut-être le signe d’un problème de santé grave

L'ESSENTIEL La somnolence excessive, souvent banalisée, peut signaler un déficit de sommeil dangereux pour la santé et la sécurité, selon l’Académie américaine de la médecine du sommeil.

Des spécialistes alertent sur les risques accrus d’accidents, de maladies chroniques et sur notre mauvaise perception de notre propre vigilance.

Des outils comme l’échelle d’Epworth permettent d’évaluer ce symptôme, qui mérite une prise en charge médicale sérieuse.

Vous baillez à longueur de journée ? Vous avez besoin d’un quatrième café pour tenir jusqu’au soir ? Ces symptômes de fatigue, que beaucoup ont tendance à banaliser, pourraient être le signe d’un véritable déficit chronique de sommeil, aux conséquences graves sur la santé. C’est ce qu’affirme l’Académie américaine de la médecine du sommeil (AASM) dans un nouveau rapport soutenu par 25 institutions médicales, repéré par CNN.

Bâillements excessifs et maladies chroniques

"La somnolence est un problème de santé sérieux aux conséquences étendues", prévient le Dr Eric Olson, pneumologue et président de l’AASM. Ce manque de vigilance, souvent ignoré, augmente les risques d’accidents de la route, d’erreurs au travail, mais il reflète aussi le développement de maladies chroniques comme le diabète, la dépression, l’obésité ou encore les maladies cardiovasculaires. Les bâillements excessifs, jusqu'à 200 fois par jour, peuvent également être le signe d’une méningite ou d’une intoxication au monoxyde de carbone.

Un adulte américain sur trois – et un Français sur cinq selon l'Assurance Maladie – déclarent souffrir de somnolence diurne excessive. Et pourtant, peu consultent. "S’assoupir pendant une réunion, même ennuyeuse, est un signe de dette de sommeil", insiste la spécialiste Kristen Knutson (Northwestern University). "Quelqu’un de bien reposé ne s’endort pas en pleine activité passive."

Une perception faussée de notre vigilance

Le plus alarmant, c’est que notre perception est faussée. "Avec une privation chronique de sommeil, notre capacité à évaluer notre propre niveau de vigilance devient erronée", explique la Dre Indira Gurubhagavatula (Penn Medicine). "On pense aller bien, alors que les tests montrent une baisse réelle de réactivité, de mémoire, de coordination. Et c’est effrayant, car les gens restent convaincus qu’ils sont en forme."

Les "microsommeils", de quelques secondes, peuvent alors survenir sans qu’on s’en rende compte. Même en conduisant : aux Etats-Unis, 100.000 accidents de voiture par an seraient liés à la somnolence, selon les statistiques.

Comment limiter la somnolence excessive ?

Des outils comme l’échelle de somnolence d’Epworth permettent de mesurer son niveau de somnolence. Au-dessus de 10 points sur 24, une prise en charge est recommandée. Les causes possibles sont variées : troubles du sommeil (apnée, insomnie), douleurs chroniques, effets secondaires de médicaments, mais aussi hygiène de vie dégradée (caféine, alcool, cannabis, lumière excessive en chambre, bruit...). "Identifier, évaluer et traiter la somnolence excessive est essentiel", conclut le Dr Olson.