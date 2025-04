L'utérus d'une femme enceinte extrait puis réimplanté pour traiter un cancer de l'ovaire

L'ESSENTIEL La chirurgie est le traitement le plus courant pour traiter le cancer de l'ovaire.

Au Royaume-Uni, l'utérus d'une patiente enceinte de 12 semaine a été extrait pour traiter l'ovaire malade.

L'organe a ensuite été réimplanté et le bébé est né en bonne santé quelques mois plus tard.

Un petit britannique vient de naître, un bébé en bonne santé pesant trois kilos mais dont la vie fœtale aura connu un épisode rarissime : l’utérus de sa mère, Lucy, une femme de 32 ans, lui a été retiré pour le temps d’une intervention permettant de traiter un cancer des ovaires avant d’être réimplanté.

C’est la BBC qui rapporte cette histoire peu commune reprise en France par 20minutes. La jeune femme, alors qu’elle ne présentait aucun symptôme, a été diagnostiquée comme souffrant d’un cancer des ovaires à l’occasion d’une échographie de contrôle réalisée alors qu’elle était à sa douzième semaine de grossesse. Si l’examen a montré un bébé en bonne santé, il a aussi permis de détecter "quelque chose sur l’ovaire" nécessitant une consultation chez un spécialiste qui a abouti au diagnostic de cancer. Avec le risque, si la grossesse était menée à terme, que la maladie se développe et se propage.

Extraire l'utérus en préservant le foetus

Or c’est la chirurgie qui est le traitement le plus courant pour ce type de cancer, chirurgie consistant en une ablation de l’ovaire atteint, le cancer de l’ovaire pouvant se propager en disséminant les cellules cancéreuses dans tout l’abdomen et le bassin. L’équipe médicale de l’hôpital John Radcliffe d’Oxford a décidé de réaliser une opération très rare consistant, pour intervenir sur l’ovaire malade, à extraire l’utérus... tout en préservant le fœtus.

Les chirurgiens sont parvenus à maintenir la connexion de cet organe avec l’artère qui l’alimente en sang et qui assure l’oxygénation du bébé. Très concrètement, deux des soignants participant à cette intervention ont enveloppé l’utérus de la patiente dans des compresses stériles et ont tenu l’organe dans leurs mains durant le temps de l’ablation de l’ovaire touché par le cancer.

Le défi : préserver la température de l'utérus extrait

Le défi le plus grand de cette opération rarissime consiste en effet à préserver la température de l’utérus extrait de l’abdomen de la patiente durant les plusieurs heures nécessaires pour retirer l’ovaire. L’utérus, avec son fœtus, a ensuite été tout simplement réimplanté dans le ventre de la maman.

Quelques mois plus tard, c’est un petit garçon de trois kilos qui a vu naturellement le jour mais pour lequel il s’agissait d’une certaine manière d’une seconde naissance ! « Pour moi, l’essentiel est qu’il soit là et en bonne santé », a déclaré la maman.