Une consultation rien que pour vous… avant que les problèmes n’arrivent

C’est une question que l’on se pose rarement : quand a-t-on vu son médecin pour la dernière fois… en dehors d’une grippe ou d’un mal de dos ? Trop souvent, la réponse est "il y a longtemps". Pourtant, c’est justement quand on se sent bien qu’il faut penser à sa santé. Anticiper les risques, faire le point sur son mode de vie, dépister des maladies silencieuses : autant de choses qu’on repousse, faute de temps ou de raison valable pour prendre rendez-vous.

Pour y remédier, le groupe Klesia et les médecins de la CSMF ont imaginé une consultation pas comme les autres : une rencontre de 30 à 45 minutes avec votre médecin, entièrement consacrée à la prévention. Pas de maladie, pas de stress… juste vous, votre corps, et un dialogue sans pression. Résultat : des dizaines de patients en sortent surpris et ravis. L’expérience ayant fait ses preuves, elle va maintenant être proposée plus largement à diverses branches professionnelles via Klesia et d’autres assureurs (Malakoff Humanis et Harmonie Mutuelle) à partir de 45 ans.

Une parenthèse pour parler de vous

Cette consultation, c’est un moment rien qu’à vous. Le médecin vous écoute, vous interroge, vous pose des questions sur vos habitudes, votre sommeil, votre alimentation, vos douleurs éventuelles, votre moral, vos antécédents familiaux… Un vrai check-up, sans piqûres ni examens désagréables, mais avec un regard médical bienveillant et attentif.

"J’ai découvert des choses sur moi-même", témoigne Marc, 52 ans, qui pensait être "en bonne santé". Un léger surpoids, un début d’hypertension, un stress chronique au travail : autant de signaux faibles qui peuvent être pris en charge… avant qu’ils ne deviennent des problèmes graves.

Gratuite, simple, et sans ordonnance

Bonne nouvelle : vous n’avez donc rien à payer. Il suffit de vérifier que votre médecin est partenaire de la démarche (les médecins de la CSMF le sont), et de prendre rendez-vous. Pas besoin d’avoir mal, ni d’ordonnance : c’est une initiative de prévention, et elle vous est proposée parce que vous comptez.

Et après ?

À l’issue de la consultation, votre médecin pourra vous proposer quelques conseils, ou vous orienter si besoin vers un spécialiste, un dépistage ou un accompagnement. Mais rien n’est imposé. Le but est de vous redonner le pouvoir sur votre santé.

La consultation de prévention, mode d’emploi