«Mon bilan prévention» : comment ça marche ?

L'ESSENTIEL Mon Bilan prévention est un nouveau dispositif personnalisé permettant à chacun d’échanger avec un professionnel de santé autour des habitudes de vie (alimentation, sommeil, activité physique, santé mentale, santé sexuelle…).

Il est destiné à toutes les personnes à des âges clés de la vie, soit entre 18 et 25 ans, 45 et 50 ans, 60 et 65 ans, 70 et 75 ans.

Le bilan est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie, sans avance de frais.

Alimentation, tabac, facteurs de risque, santé mentale, dépistages…. près de 21 millions de Français sont invités à prendre rendez-vous avec un soignant pour faire le point sur leurs habitudes et leur environnement à 4 périodes clé de la vie : 18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans ou 70-75 ans.

L’objectif de ce dispositif - annoncé en 2022, attendu début 2024 puis finalement présenté en cette rentrée : permettre aux personnes de comprendre et d’agir sur les comportements qui influencent leur santé et, in fine, de vivre plus longtemps en bonne santé.

Mon bilan Prévention : comment en bénéficier ?

Première condition pour profiter de ce rendez-vous pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie (sans avance de frais) : être dans les tranches d’âge concernées, soit entre 18 et 25 ans, 45 et 50 ans, 60 et 65 ans, et 70 et 75 ans. Ces périodes, s’appuyant sur les recommandations du Haut conseil de la santé publique, correspondent à des moments clés pour la détection et la prévention des troubles de santé comme les addictions, les cancers, les maladies chroniques ou encore pour les plus âgés les risques d’isolement et de dépendance. Il n’est possible de faire qu’un seul bilan au cours des tranches d’âge définies.

Il n’est pas nécessaire d’avoir reçu une invitation par l’Assurance Maladie pour faire son bilan prévention. Il suffit de prendre rendez-vous avec un médecin, des infirmiers, des pharmaciens ou des sages-femmes de votre choix. Le site Sante.fr recense les professionnels de santé acceptant de le réaliser.

Le ministère de la Santé conseille, par ailleurs, "si vous connaissez déjà le professionnel de santé, vous pouvez prendre rendez-vous selon les modalités habituelles en précisant qu’il s’agit d’un bilan de prévention, car la durée du bilan est plus longue qu’une consultation classique". En effet, ce rendez-vous dure de 30 à 45 minutes.

Il est aussi recommandé de remplir un auto-questionnaire sur Mon Espace Santé afin de faire un premier point sur les habitudes de vie. Toutefois, pas de panique si vous n’avez pas la possibilité de le remplir seul. Il est possible de le faire avec le professionnel de santé lors du bilan.

Comment se passe une consultation "Bilan Prévention" ?

La consultation est l’occasion d’échanger avec un professionnel de santé sur vos habitudes de vie et vos antécédents. Un ou deux sujets, selon vos facteurs de risques et votre tranche d’âge, sont examinés en priorité.

"Les bilans de prévention sont l’occasion d’aborder vos besoins et envies, par exemple en matière d’alimentation, d’activité physique, de sommeil… Vous pouvez évoquer ainsi les sujets qui sont les plus importants pour vous tels que votre santé mentale, votre santé sexuelle, les questionnements liés à la ménopause ou la perte d’autonomie, la prévention et le dépistage des cancers…", ajoute le ministère de la Santé.

Il est par ailleurs recommandé d'apporter la carte Vitale, les informations de vaccination et les éventuels derniers résultats d’analyse (sanguine, urinaire…) et de dépistage pour renforcer la précision du bilan.

Au terme de la consultation, un plan personnalisé de prévention vous sera remis. Il propose des conseils et “des actions concrètes et adaptées à votre rythme” pour rester en bonne santé. De plus, si un besoin de soins est identifié et ne peut être effectué lors du rendez-vous, le professionnel de santé vous orientera vers le soignant adéquat.