Prévention et dépistage du cancer : la France est à la traîne à côté des pays européens

L'ESSENTIEL Selon un rapport de l’organisation européenne du cancer, la France peut améliorer ses résultats en termes de prévention et de dépistage du cancer.

Cela passe par une meilleure couverture vaccinale pour les virus HPV, des campagnes de dépistage précoce de certains cancers ou encore par une réduction des facteurs de risque comme le tabac ou l’alcool.

La France obtient de meilleurs résultats en ce qui concerne le soin des cancers : le taux de survie est plus élevé qu’ailleurs.

La France peut mieux faire. D’après un rapport de l’Organisation européenne du cancer, publié lundi 13 mai, le pays est en retard dans la prévention et le dépistage de la maladie par rapport aux autres pays du continent. "Bien que le pays poursuive sa trajectoire vers les principaux objectifs politiques de l’Union européenne, des difficultés significatives persistent, telles que les inégalités sociales dans les soins de santé et le manque de progrès en matière de prévention du cancer", est-il indiqué dans un communiqué.

Cancer : des efforts à faire en matière de prévention et de dépistage

Par exemple, le taux de dépistage du cancer du sein est de 47 % en France, contre une moyenne de 54 % en Europe. Pour le cancer colorectal, la France a 2,6 points de retard par rapport aux voisins européens. Le rapport de cette fédération de soignants et de patients souligne que de meilleures campagnes de dépistage sont la solution pour améliorer ces chiffres. À France Info, Matti Aapro, oncologie et ancien président de l’Organisation européenne du cancer, cite l’exemple de la Belgique, où les taux de prévention et de dépistage sont plus élevés : "Ils ont réussi à convaincre la population de réaliser un dépistage précoce du cancer colorectal et les cancers sont détectés beaucoup plus tôt."

La prévention du cancer pour réduire son incidence

Par ailleurs, la France a des progrès à faire sur les facteurs de risque modifiables du cancer. "En France, hélas, on continue à fumer", rappelle le spécialiste sur France Info. Le taux de fumeurs quotidiens est de 25,3 % dans le pays, contre 18,8 % en moyenne en Europe. Selon l’Institut national du cancer, le tabagisme est la première cause de cancer, "loin devant les autres facteurs de risque".

La consommation d’alcool est aussi plus élevée qu’ailleurs : chaque année, un Français consomme 10,5 litres d’alcool en moyenne, contre dix en Europe. Selon le Centre internationale de recherche sur le cancer, l’alcool est impliqué dans l’apparition de sept types de cancer. "Le risque de cancer du sein augmente avec chaque unité d’alcool consommée par jour", alerte l’Organisation mondiale de la santé.

Enfin, l’Organisation européenne du cancer alerte aussi sur la nécessité d’une meilleure couverture vaccinale dans les cas où un sérum existe, comme le cancer du col de l’utérus. Depuis 2007, les autorités sanitaires françaises recommandent de vacciner les filles de 11 à 14 ans contre les virus HPV, responsables de la maladie. À l’échelle européenne, l’objectif est d’atteindre un taux de vaccination de 90 % chez les 9 - 14 ans. Pour l’heure, seulement 42 % des filles de cet âge sont vaccinées en France.

Un meilleur taux de survie du cancer en France

S’il y a de nombreux axes d’amélioration à lancer pour le dépistage et la prévention, la France a de meilleurs résultats pour la prise en charge du cancer. Pour le cancer de la prostate, le taux de survie à cinq ans est de 93 % dans le pays, contre 87 % en Europe. Ce dernier chiffre correspond au taux de survie à cinq ans du cancer du sein en France, soit 4 points de plus que la moyenne européenne. Malgré cela, le cancer demeure la première cause de mortalité prématurée dans le pays d’après la Fondation pour la recherche sur le cancer.