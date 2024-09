«Mon test prévention cancers» : vos risques identifiés en 5 minutes

L'ESSENTIEL L'institut national du cancer organise une campagne d’information digitale sur la prévention du cancer . Elle se tient jusqu’au 15 septembre.

Un test interactif permet d'évaluer ses comportements à risque. A la fin, un bilan personnalisé et des propositions d’actions ciblées sont proposés.

L'outil donne aussi la possibilité de découvrir son visage vieilli de 30 ans grâce à l'intelligence artificielle.

Près d’un tiers des Français pensent que l’on ne peut rien faire pour éviter le cancer, selon le baromètre Cancer 2021. Pour mettre un terme à cette idée fausse et surtout mettre en garde les gens contre les mauvaises habitudes qui augmentent leur risque de développer la maladie, l’institut national du cancer a lancé un outil ludique et interactif baptisé “Mon test prévention cancers”.

Cancer : un outil interactif pour se projeter dans 30 ans

Le test, lancé dans le cadre de la campagne d’information sur la prévention du cancer qui se tient jusqu’au 15 septembre, propose à chaque internaute d’évaluer son risque de cancer. Pour cela, il doit donner quelques points clé de son profil (sexe, âge, taille, poids) et répondre à des questions sur son hygiène de vie et ses comportements au quotidien.

"Celles-ci s’organisent autour des principaux facteurs de risques évitables de cancers : la consommation de tabac et d’alcool, les habitudes alimentaires, la pratique de l’activité physique, l’exposition aux rayons UV. Le test explore également les antécédents personnels ou familiaux pouvant être des facteurs de risque de développer certains cancers", précise le communiqué.

Au terme du questionnaire, un bilan personnalisé identifiant les facteurs de risques ainsi que des propositions d’actions ciblées pour les réduire sont proposés.

Les utilisateurs ont aussi la possibilité de découvrir à quoi ressemblera leur visage dans 30 ans. Ce portrait vieilli repose sur l’intelligence artificielle et est proposé pour mettre en évidence que les choix faits aujourd’hui permettent de vieillir ou non en bonne santé.

Cancer : les 5 facteurs de risque modifiables

On a diagnostiqué plus de 433.000 nouveaux cas de cancers en France en 2023. Près de la moitié d’entre eux sont liés à des facteurs évitables. Les plus importants sont :