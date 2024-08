Cancer du sein : et si le miel de Manuka pouvait le prévenir et le traiter ?

L'ESSENTIEL Le miel de Manuka est connu pour ses propriétés antibactériennes et cicatrisantes.

Chez des souris et sur des lignées cellulaires de cancer du sein à récepteurs d'œstrogènes positifs et triple-négatif, l'administration orale de miel de Manuka entraîne une réduction significative de la croissance tumorale.

Cet aliment renforce aussi l'efficacité des traitements existants, tels que le tamoxifène, lorsqu'ils sont utilisés simultanément.

Antibactérienne, cicatrisante… Au-delà de ses propriétés, le miel de Manuka, un arbrisseau présent en Nouvelle-Zélande, aurait aussi une potentielle activité antitumorale. C’est ce qu’ont récemment suggéré des chercheurs de UCLA David Geffen School of Medicine (États-Unis). Afin de parvenir à cette conclusion, ces derniers ont réalisé une étude au cours de laquelle ils ont mené une série d'expériences sur des souris et sur des lignées cellulaires de cancer du sein à récepteurs d'œstrogènes positifs (ER-positif MCF-7) et triple-négatif MDA-MB-231. Pour rappel, ils représentent deux des types les plus courants de cancer du sein. Dans le cadre des recherches, l’équipe a administré oralement du miel Manuka aux rongeurs.

Cancer du sein : le miel de Manuka réduit de 84 % la croissance des tumeurs

Ces expériences précliniques ont montré que le miel de Manuka a réduit la prolifération des cellules cancéreuses et a diminué de 84 % la croissance des tumeurs chez les animaux porteurs de cellules cancéreuses du sein ER-positives, sans affecter la croissance des cellules épithéliales mammaires humaines normales, ni provoquer d'effets secondaires majeurs. D’après les résultats, des concentrations plus élevées de miel de Manuka ont conduit à une réduction plus importante de la croissance des cellules cancéreuses. Autre constat : cet aliment a diminué les niveaux des voies de signalisation qui sont régulées à la hausse dans le cancer, "telles que AMPK/AKT/mTOR et STAT3", qui sont impliquées dans la croissance et la survie des cellules tumorales.

Les auteurs ont également constaté que le miel de manuka avait induit l'apoptose (à savoir le processus par lequel des cellules déclenchent leur autodestruction en réponse à un signal) ou la mort cellulaire des cellules cancéreuses du sein. En outre, cet aliment renforce l'efficacité des traitements existants, tels que le tamoxifène, un médicament anti-œstrogène couramment utilisé dans le traitement du cancer du sein ER-positif, lorsqu'ils sont utilisés simultanément.

Le miel de Manula, une alternative naturelle et moins toxique aux thérapies traditionnelles

Les résultats suggèrent que le miel de Manuka pourrait potentiellement être développé "en tant que complément naturel ou même en tant que traitement autonome pour le cancer du sein ER-positif, en particulier pour les patientes qui présentent une résistance aux thérapies traditionnelles", d’après les chercheurs. Cependant, "des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement les avantages des composés naturels dans la thérapie du cancer."