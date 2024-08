Cancer du sein : un mécanisme clé des métastases enfin découvert

L'ESSENTIEL Le cancer du sein métastatique est la forme la plus grave de la maladie, car il signifie que les cellules cancéreuses se sont propagées à d'autres parties du corps.

Le pronostic des femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique est encore sombre, avec une survie moyenne de seulement quelques années.

La découverte de ce nouveau mécanisme favorisant les métastases pourrait révolutionner le traitement de cette maladie et offrir un nouvel espoir aux femmes qui en sont atteintes.

Le cancer du sein est l'un des cancers les plus répandus chez les femmes à travers le monde. Bien que de nombreux progrès aient été réalisés dans le diagnostic et le traitement de cette maladie, la formation de métastases reste l'un des principaux défis, réduisant drastiquement les taux de survie. Une équipe de chercheurs de l'Institut Curie, en collaboration avec d'autres institutions internationales, a identifié un processus biologique qui permet aux cellules cancéreuses du sein de migrer et de coloniser d'autres organes. Cette découverte, publiée dans la revue Nature Communications, met en lumière le rôle des exosomes dans la formation des métastases.

Les exosomes sont de petites vésicules extracellulaires libérées par les cellules, y compris les cellules cancéreuses. Ces vésicules transportent diverses molécules, telles que des protéines, des lipides et des ARN, qui peuvent influencer le comportement des cellules réceptrices. Les chercheurs ont découvert que les exosomes dérivés des cellules cancéreuses du sein contiennent des protéines spécifiques qui préparent le terrain pour les métastases en modifiant l'environnement des organes cibles.

Le rôle des exosomes dans les métastases

Les exosomes jouent un rôle crucial en facilitant la communication entre les cellules cancéreuses et leur environnement. En libérant des exosomes, les cellules cancéreuses peuvent altérer les cellules normales des organes distants, les rendant plus accueillantes pour la colonisation tumorale. Ce processus permet aux cellules cancéreuses de s'établir plus facilement et de former des métastases.

L'étude a révélé que les exosomes des cellules cancéreuses du sein contiennent des intégrines, des protéines qui permettent aux cellules de s'adhérer à leur environnement. Ces intégrines ciblent spécifiquement certains organes, tels que les poumons, le foie et le cerveau, facilitant ainsi la formation de métastases dans ces sites.

Implications thérapeutiques pour le cancer du sein

La découverte de ce mécanisme ouvre de nouvelles perspectives pour le traitement du cancer du sein métastatique. En ciblant les exosomes ou les protéines spécifiques qu'ils transportent, il pourrait être possible de prévenir la propagation des cellules cancéreuses et la formation de métastases. Les chercheurs travaillent actuellement sur le développement de thérapies qui pourraient interférer avec la libération ou la fonction des exosomes, offrant ainsi une nouvelle approche pour lutter contre le cancer du sein avancé.

De plus, cette découverte pourrait également servir de base pour le développement de biomarqueurs permettant de prédire la propension d'un cancer à métastaser. En identifiant les exosomes spécifiques aux cellules cancéreuses, les médecins pourraient être en mesure de mieux évaluer le risque de métastases et d'adapter les traitements en conséquence.

La découverte d'un mécanisme favorisant les métastases dans le cancer du sein représente une avancée majeure dans la compréhension de cette maladie complexe. En mettant en lumière le rôle des exosomes et des intégrines dans la propagation des cellules cancéreuses, les chercheurs ouvrent la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques pour prévenir et traiter les métastases. Ces avancées promettent d'améliorer les perspectives de traitement et de survie pour les femmes atteintes de cancer du sein avancé.

Ces avancées illustrent l'importance de la recherche continue dans le domaine du cancer et l'espoir qu'elle représente pour les patients du monde entier.