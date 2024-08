Cancer chez les hommes : 19 millions de nouveaux cas attendus en 2050

L'ESSENTIEL Entre 2022 et 2050, les cas de cancer devraient augmenter de 10,3 millions à 19 millions dans le monde.

Les décès devraient passer de 5,4 millions à 10,5 millions.

L'Australie a la plus forte incidence de cancer chez les hommes par rapport aux 185 pays étudiés dans les récents travaux.

Alcool, tabac… Les hommes présentent une prévalence plus élevée de facteurs de risque modifiables, ce qui entraîne une incidence plus élevée du cancer et des taux de survie plus faibles. "Les données complètes sur le fardeau mondial du cancer chez les hommes, y compris les disparités par groupe d'âge et par pays, sont rares", ont indiqué des chercheurs de l’université Charles-Sturt (Australie).

Cancer : "l'Australie compte 514,3 cas pour 100.000 personnes"

C’est pourquoi ils ont analysé 30 types de cancer chez les hommes en 2022, avec des projections estimées pour 2050. Pour les besoins des recherches, l’équipe a utilisé les estimations de l’Observatoire mondial du cancer (GCO) datant de 2022 afin de décrire les statistiques sur le cancer chez les hommes de 185 pays du monde entier. Les ratios mortalité/incidence ont été calculés en divisant les taux de mortalité standardisés selon l'âge par les taux d'incidence.

"Notre étude a révélé que l'Australie compte 514,3 cas pour 100.000 personnes, ce qui en fait le pays avec le taux d'incidence de cancer le plus élevé parmi les 185 pays étudiés. Parmi les 30 types de cancer étudiés, le cancer du poumon restera probablement le principal type de cancer, tant en termes de cas que de décès", a déclaré Kedir Ahmed, auteur des travaux publiés dans la revue Cancer.

Les cas de cancer chez les hommes vont passer de 10,3 millions à 19 millions d’ici 2050

D’après les résultats, des ratios mortalité/incidence élevés ont été observés chez les hommes de 65 ans et plus pour les types de cancer rares, comme celui du pancréas et dans les pays à faible indice de développement humain. Les taux de cancer chez les hommes augmenteront de 84 % à l'échelle mondiale entre 2022 et 2050. Ainsi, les cas de cancer devraient passer de 10,3 millions à 19 millions. Quant aux décès liés au cancer, ils devraient accroître de 93 % et toucher deux fois plus les hommes âgés. Cependant, les cas de cancer et les décès devraient aussi augmenter chez les adultes de la population active.

Face à ces données, qui montrent des disparités, les auteurs présentent des pistes pour aider à réduire les risques d’incidence et de décès par cancer, notamment le renforcement des infrastructures de santé, l’amélioration de la qualité et de l’accès à la main-d’œuvre, la promotion des collaborations nationales et internationales et la promotion de la couverture sanitaire universelle.