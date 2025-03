Comment traverser la crise des 3-4 ans

L'ESSENTIEL Entre 3 et 4 ans, l'enfant franchit une étape importante de son développement.

Valider colères et frustrations permet à l'enfant de se sentir compris.

C'est le moment de faire comprendre à l'enfant qu'il y a des règles à respecter.

Si, vers l'âge de 3 ou 4 ans, votre enfant commence à avoir des refus catégoriques, des colères ou des tentatives de négociation, c'est qu'il est en train de franchir une étape importante de son développement. À cet âge, il veut se sentir plus autonome et prendre des décisions par lui-même. En restant empathique et compréhensif, vous pouvez transformer ce moment difficile en une occasion d'apprentissage.

Commencer par comprendre et valider ses émotions

La crise des 3-4 ans n'est pas un signe de mauvaise volonté de la part de votre enfant. Il s'agit plutôt d'une expression de son désir d'indépendance et de son besoin de se sentir en contrôle. Pour l'aider à traverser cette période, il est important de valider ses émotions en reconnaissant ses sentiments plutôt que de les minimiser ou de les ignorer.

En validant sa colère ou sa frustration, vous lui indiquez qu'il est entendu et compris. Cela peut l'aider à se calmer et à créer un environnement plus serein pour discuter et trouver des solutions ensemble. Il pourra ainsi s'exprimer sans crainte de jugement.

Encourager la communication

À cet âge, la communication est un élément clé pour gérer efficacement les crises. Vous pouvez l'encourager à exprimer ses besoins et ses désirs afin d’aider à prévenir les conflits, en lui laissant une certaine marge de décision.

Par exemple, avant de sortir de la maison, demandez-lui ce qu'il aimerait faire ou porter afin de lui donner un sentiment de contrôle et de réduire les potentielles disputes.

En utilisant un langage simple et clair, expliquez-lui les règles et ce que vous attendez de lui, tout en lui laissant un espace où il peut parler et s'exprimer.

Offrir du soutien mais aussi des limites

À cet âge, l'enfant traverse souvent une période émotionnelle intense qui peut renforcer sa frustration. Pour l'aider, les limites doivent être cohérentes et expliquées de manière à ce qu'il comprenne pourquoi certaines règles sont importantes.

En parallèle, lui montrer de l'empathie et de la compréhension lorsqu'il a du mal à respecter les règles ou les limites peut l’aider à mieux réguler ses émotions et sa frustration. Si vous lui montrez que vous souhaitez travailler ensemble, il se sentira beaucoup plus en confiance pour s'exprimer et gérer ses émotions.

En savoir plus : "Grosse colère" de Mireille d' Allancé.