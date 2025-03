Toxicomanie : son extension se mesure dans les égouts !

L'ESSENTIEL "L’étude de cette année dresse un tableau clair d’un problème de drogue à la fois répandu et complexe, les six substances étant détectées dans presque tous les lieux."

En 2024, une augmentation des traces d'ecstasy, de cocaïne et d'amphétamines a été détectée dans les eaux usées de 128 villes européennes réparties dans 26 pays.

En revanche, des tendances à la baisse ont été observées pour le cannabis.

Ce 19 mars, les dernières conclusions du vaste projet européen de surveillance de la consommation de drogues illicites par l'analyse des eaux usées ont été publiées. Pour cette étude, réalisée par le groupe européen SCORE en association avec l'Agence l’Union européenne des drogues (EUDA), les chercheurs ont passé au peigne fin des échantillons quotidiens d'eaux usées prélevés dans les bassins versants des stations d'épuration "d'un nombre record" de 128 villes européennes réparties dans 26 pays (24 États membres de l'UE, Turquie et Norvège). Les analyses ont été faites sur une semaine, plus précisément entre mars et mai 2024. "Les échantillons d'eaux usées de quelque 68,8 millions de personnes ont été examinés à la recherche de traces de cinq stimulants (amphétamines, cocaïne, méthamphétamine, MDMA/ecstasy et kétamine) ainsi que de cannabis."

Plus de traces d'ecstasy, de cocaïne et d'amphétamines dans les eaux usées en 2024

Selon les résultats, les traces d'ecstasy, de cocaïne et d'amphétamine sont plus nombreuses par rapport à 2023. Dans le détail, sur les 76 villes disposant de données pour 2023 et 2024, 41 ont signalé une augmentation des détections de MDMA, 24 ont une diminution (principalement dans les villes d'Europe centrale et de la région baltique) et 11 une situation stable. Les charges d'ecstasy les plus élevées ont été détectées dans les eaux usées de villes de Belgique, de République Tchèque, des Pays-Bas et du Portugal.

En ce qui concerne les résidus de cocaïne dans les eaux usées, ils restent les plus élevés dans les villes en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne, mais des traces ont également été trouvées dans la majorité des villes d'Europe de l’Est, où des augmentations continuent d'être observées. "Sur les 72 villes disposant de données pour 2023 et 2024, 39 ont signalé une augmentation, tandis que 17 villes n'ont signalé aucun changement et 16 villes ont enregistré une baisse."

Pour les concentrations de résidus d'amphétamines, elles étaient les plus élevées dans les villes du nord et de l'est de l'Europe (Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suède et Norvège). Des niveaux bien plus faibles ont été constatés dans les villes du sud. Plus précisément, sur les 68 villes disposant de données sur les résidus d'amphétamines pour 2023 et 2024, 34 ont signalé une augmentation, 14 une diminution et 20 une situation stable.

Cannabis : un recul de sa consommation dans 25 villes européenne

"Des tendances divergentes ont été observées pour la méthamphétamine et la kétamine", peut-on lire dans l’étude. Bien que la méthamphétamine soit désormais présente dans des villes de Belgique, de Croatie, de l'est de l'Allemagne, d'Espagne, des Pays-Bas et de Turquie, ainsi que dans plusieurs pays d'Europe du Nord (par exemple, le Danemark, la Lituanie, la Finlande et la Norvège), ses charges étaient "faibles à négligeables."

Quant à la kétamine, 82 villes ont révélé des niveaux relativement faibles de résidus dans les eaux usées municipales. "Sur les 42 villes disposant de données sur les résidus de kétamine pour 2023 et 2024, 14 ont signalé une augmentation, 15 une situation stable et 13 une diminution." Enfin, pour le cannabis, des tendances à la baisse ont été observées, 25 villes sur 51 signalant une baisse, mais 13 villes alertant sur une hausse depuis 2023.

"L’étude de cette année dresse un tableau clair d’un problème de drogue à la fois répandu et complexe, les six substances étant détectées dans presque tous les lieux. À mesure que le potentiel de l’analyse des eaux usées se développe, nous sommes impatients de développer nos travaux dans ce domaine afin de mieux éclairer les réponses en matière de santé publique et de politiques", a déclaré Alexis Goosdeel, directeur de l'Agence de l'Union européenne sur les drogues (EUDA).