Je souffre d’obésité mais je n’ose pas consulter, comment franchir le pas ?

L'ESSENTIEL De nombreux malades atteints d'obésité n'osent pas consulter de professionnels de santé.

Quand les régimes ne fonctionnent pas, c’est certainement parce que “le corps résiste à l’amaigrissement”, souligne le spécialiste indiquant que dans ce cas, “il faut aller plus loin, soit à l’aide de médicaments, soit de la chirurgie, pour faire varier le poids de manière suffisante afin d’améliorer la santé”.

De nombreuses personnes en situation de surpoids ou d’obésité ont la double peine, enchaînant les régimes privatifs et frustrants, sans parvenir à perdre du poids, et luttant contre le regard de l’autre, souvent lourd de préjugés et renvoyant une image de soi peu flatteuse. Tout cela amène bon nombre de malades à s’isoler et à ne pas oser consulter un professionnel de santé. “Il faut arrêter de culpabiliser les gens”, argue le Dr Rudy Caillet. “On a encore aujourd’hui tous ceux faisant le commerce de l’amaigrissement qui continuent de dire partout qu’il suffit de manger moins pour perdre du poids, mais cela dépend surtout de la régulation de notre poids qui est physiologique. Quand le poids est trop élevé, il y a un problème médical”, poursuit le spécialiste.

Obésité, surpoids : le corps peut résister à l’amaigrissement

Pour sortir des clichés concernant l’obésité, le médecin nutritionniste rappelle que le poids ne résulte pas uniquement de ce que nous mangeons et que la corpulence est régulée en fonction de l’énergie que nous stockons sous forme de masse grasse. “C’est un capital vital qui est régulé pour notre santé, comme notre température corporelle ou notre tension artérielle”, ajoute-t-il.

Une fois que cette information est intégrée et digérée, il faut également comprendre que l’obésité est une maladie multifactorielle et chronique. Cela signifie que de nombreux éléments peuvent influer sur le risque d’obésité, comme une prédisposition génétique ou encore une exposition à certains polluants et additifs alimentaires. Ainsi, quand les régimes ne fonctionnent pas, c’est certainement parce que “le corps résiste à l’amaigrissement”, souligne le spécialiste indiquant que dans ce cas, “il faut aller plus loin, soit à l’aide de médicaments, soit de la chirurgie, pour faire varier le poids de manière suffisante afin d’améliorer la santé”.

Obésité : qui consulter pour s’en sortir avec la maladie ?

“Il y a un certain nombre de spécialistes médecins-nutritionnistes ou endocrinologues-diabétologues-nutritionnistes pour aider les personnes souffrant d’obésité. Un médecin généraliste spécialisé en nutrition peut également aider un patient”, affirme le Dr Caillet. Cependant, il faut que ce professionnel de santé travaille dans une unité multidisciplinaire “ou en tout cas en réseau avec plusieurs paramédicaux comme des diététiciens, des psychologues, et des enseignants à l’activité physique”. En clair, il faut s’adresser à un soignant qui va coordonner une équipe multidisciplinaire pour une prise en charge complète de l’obésité.