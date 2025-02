Bébé défenestré : «L’éventualité d’un déni de grossesse est envisagée», selon le parquet

L'ESSENTIEL Dans le 20ème arrondissement, un bébé soupçonné d’avoir été jeté par la fenêtre d’un hôtel parisien par sa mère, une étudiante américaine, a été transporté à l’hôpital avant d’être déclaré mort.

À l’issue du drame, la jeune femme de 18 ans a été placée en garde à vue et mise en examen pour "homicide sur mineur de moins de 15 ans."

Les enquêteurs pensent qu’elle souffrait de "déni de grossesse" et a accouché "de manière inattendue" dans la chambre d’hôtel.

Le 24 février, vers 6 heures du matin, un drame est survenu dans le 20ème arrondissement de Paris. D’après les informations de Paris Match et du Parisien, une étudiante, de nationalité américaine, est suspectée d’avoir jeté son nourrisson, "avec le cordon ombilical", par une fenêtre d’une chambre située au deuxième étage d’un hôtel Ibis Style. "On ne sait pas vraiment ce qu’il s’est passé", a déclaré, au quotidien, une employée. L’alerte a été donnée par des passants qui ont entendu les hurlements du bébé enveloppé dans un drap, selon le Daily Mail. Immédiatement, le nouveau-né a été pris en charge par les secours et transporté avec un pronostic vital engagé vers l’hôpital Robert-Debré, dans le 19ème arrondissement de la capitale française. Malheureusement, l'enfant n’a pas survécu à la chute et a succombé à ses blessures. C’est ce qu’a indiqué le parquet de Paris au journal francilien.

Bébé jeté par la fenêtre : un potentiel déni de grossesse en cause

À l’issue de cet événement tragique, qui se serait produit quelques minutes après un accouchement "inattendu" dans la chambre, la jeune femme de 18 ans, qui "fait partie d’un groupe de jeunes majeurs en voyage en Europe", a été conduite à l’hôpital où elle doit subir une intervention. Ensuite, l’adolescente a été placée en garde à vue et mise en examen pour "homicide sur mineur de moins de 15 ans". Une enquête, ouverte par le parquet de Paris et a confié les investigations aux policiers de la brigade de protection des mineurs (BPM) de la police judiciaire parisienne, est en cours et les "circonstances précises de cette tragédie" restent à établir. "L’éventualité d’un déni de grossesse est envisagée", selon le parquet de Paris. "Son ventre arrondi ne laisse aucun doute sur sa grossesse", a écrit Le Parisien.

En cas de déni de grossesse total, l’abandon d’un bébé survient le plus souvent

Dans un de nos articles, le docteur Fanny Jacq, médecin psychiatre, explique que l’abandon d’un bébé survient le plus souvent dans le cadre d’un déni de grossesse dit "total", c’est-à-dire lorsque la femme accouche d’un enfant sans même savoir qu'elle était enceinte. "Dans ce cas, elle n’a pas le temps de s’organiser et de réfléchir à sa décision, car le bébé est déjà là", explique la spécialiste. En cas de déni de grossesse partiel, où la patiente apprend qu’elle attend un bébé après le premier trimestre, "elle a quelques mois pour décider si elle garde l’enfant ou pas". Dans cette situation, cette dernière peut s’intéresser aux différentes solutions possibles, par exemple accoucher sous X, faire adopter son bébé ou encore se tourner vers une interruption volontaire de grossesse.

Les grossesses rapprochées peuvent aussi conduire certaines mères à abandonner leur enfant. "Après avoir eu un bébé, certaines femmes souffrent de dépression post-partum sévère. Si à ce moment-là, elles tombent de nouveau enceintes, elles peuvent ne pas supporter - et notamment au moment de l'accouchement - le fait d’avoir un autre enfant. Avec l’épuisement et la chute hormonale, les mères peuvent décider d’abandonner leur nouveau-né."