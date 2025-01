Déni de grossesse : «Ce n'est pas un virus, je suis sur le point d'accoucher»

L'ESSENTIEL Valentina, une serveuse italienne âgée de 42 ans, a vu son ventre gonflé il y a plusieurs mois. Elle pensait que cela était lié à une "possible allergie au gluten."

Mi-janvier, la patiente présente des nausées et des vomissements, qui seraient provoqués par la grippe, selon un pharmacien.

Cependant, quelques heures plus tard, elle accouche d’une petite fille, qui trois kilos et 350 grammes et mesure 51 centimètres, sur son lit.

Giacomo Paoli, un pizzaïolo de 43 ans qui vit à Badia Pozzeveri, un hameau de la commune lucquoise d'Altopascio (Italie), n'en revient toujours pas. Dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 janvier, son épouse âgée de 42 ans, Valentina a mis au monde, pour la première fois, une petite fille, nommée Michela, alors qu’elle ne savait pas qu’elle attendait et portait un enfant. Cela porte un nom : un déni de grossesse. Il s’agit du fait "d’être enceinte sans avoir conscience de l’être. Dans cette situation, le corps ne présente aucun des signes habituels de la grossesse conduisant la femme, mais aussi son entourage, à l’ignorer. On distingue deux types de dénis de grossesse : 'partiel' où la grossesse est découverte après le premier trimestre de grossesse mais avant le terme et 'total' où elle n’est découverte qu’au moment de l’accouchement", selon le CHU de Lille.

Un gonflement au niveau du ventre lié à une "possible allergie au gluten"

Pour la serveuse italienne de la pizzeria Fuori di Piazza, tout a commencé "il y a quelques mois", a confié, au Corriere Fiorentino, son mari. Un jour, elle a senti un gonflement au niveau de son ventre pendant qu’elle travaillait. "En consultant le médecin, on a émis l'hypothèse d'une possible allergie au gluten, car le symptôme se manifestait surtout après que Valentina mangeait des produits comme le pain et les pâtes. Nous avons décidé de les faire faire, mais pour diverses raisons, ces tests ont été reportés à plusieurs reprises, de sorte que rien ne nous est apparu comme suspect, pas même l'absence de menstruations, Valentina ayant toujours eu un cycle souvent irrégulier."

Déni de grossesse : "Ce petit corps est sorti de lui-même, avec le cordon ombilical, sans faire de bruit"

Finalement, les examens en question ont pu être programmés pour la fin du mois de janvier. Cependant, le lundi 13 janvier, la patiente souffre de nausées et de vomissements. Giacomo Paoli décide d’aller à la pharmacie pour lui acheter des médicaments. Arrivé à l’officine, un expert le rassure après avoir pris connaissance des symptômes de Valentina. D’après le pharmacien, "c’est le virus saisonnier classique". Une fois rentré, le pizzaïolo lui donne les comprimés. "Rien ne se passe. À un moment donné, elle se met sur le lit et me dit : ce n'est pas un virus, je suis sur le point d'accoucher", raconte Giacomo Paoli, qui voit sa compagne se tourner sur le côté et écarter les jambes, d'où sort une petite tête pleine de cheveux.

"Tout est devenu noir. Pendant un moment je n'ai rien vu, ni compris. Ce petit corps est sorti de lui-même, avec le cordon ombilical, sans faire de bruit, à tel point que j'ai craint un instant qu'il ne s'agisse d'un fœtus mort." Terrifié, il appelle les secours avant que la petite fille Michela, enveloppée dans une serviette, pousse un cri. Lorsque l’ambulance arrive à leur domicile, l’enfant et sa mère sont emmenés à l’hôpital où plusieurs tests prénataux sont effectués. Le bébé, qui se porte bien, pèse trois kilos et 350 grammes et mesure 51 centimètres. "Les autres ont des mois pour se faire à l'idée d'être pères, cela signifie que je vais suivre un cours accéléré. Je suis passé de ne rien savoir à avoir une fille en un seul jour", déclare, à La Nazione, le quadragénaire troublé par cet événement.