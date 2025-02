Accouchement, algie vasculaire de la face... quelles sont les pires douleurs selon la science ?

L'ESSENTIEL Dans une étude, les patients atteints d’algie vasculaire de la face ont dû comparer cette douleur à d’autres, en les notant sur 10.

La douleur la plus importante est l’algie vasculaire de la face, notée 9,7 sur 10.

Viennent ensuite l’accouchement (7,2/10) et la pancréatite (7/10).

Les céphalées en grappe, aussi appelées algie vasculaire de la face, provoquent les douleurs les plus intenses qui existent, selon un classement établi par des chercheurs, dont les travaux ont été publiés dans la revue Headache. Dans cette étude, ils ont demandé à 1.604 patients atteints d’algie vasculaire de la face de comparer cette douleur à d’autres, en les notant sur 10.

L’accouchement en deuxième position

9,7 sur 10 est la note attribuée à l’algie vasculaire de la face. Il s’agit de très violents maux de tête qui se caractérisent par une douleur extrême, d'un seul côté, au niveau du front, de l'œil ou de la tempe. Les patients qui en souffrent ont des crises - d’une durée allant de quinze minutes à trois heures - une à huit fois par jour. Selon l’Assurance Maladie, cette maladie est peu fréquente et touche davantage les hommes que les femmes.

La deuxième douleur la plus intense est l’accouchement, avec une note de 7,2/10, suivi de la pancréatite, en troisième position, avec un score de 7. Cette inflammation soudaine du pancréas provoque une forte douleur abdominale. Selon le Manuel MSD, la pancréatite est généralement due à des calculs biliaires ou à une consommation importante d’alcool.

Viennent ensuite les calculs rénaux (6,9) et biliaires (6,3), respectivement en quatrième et cinquième position. Parmi les patients, certains ont été blessés par balle… Pour ceux qui ont vécu cette expérience, ils estiment en moyenne la douleur à 6 sur 10, ce qui la place en cinquième position.

La douleur d’une hernie discale, plus forte que celle d’une crise cardiaque

Avec 5,9 sur 10, la hernie discale est la sixième douleur la plus intense. Celle-ci touche généralement le bas du dos, des jambes, les bras et/ou les épaules. Viennent ensuite la crise de migraine (5,4/10) et la fibromyalgie (5,2/10). En France, on estime que 1,5 à 2 % de la population souffrirait de cette affection chronique, selon l’Assurance Maladie. Celle-ci se caractérise par des douleurs diffuses persistantes.

Ex-aequo avec la fibromyalgie, la fracture osseuse occupe aussi la huitième position. Le reste du classement est le suivant : crise cardiaque (5/10), sciatique (5/10), plaie par arme blanche (4,9/10), zona (4,6/10), ponction lombaire (4,6/10), biopsie d'un gros organe (4,4/10) et enfin l’arthrite (4/10).

Les chercheurs indiquent une limite à leur étude : les notes restent subjectives et conditionnées à la bonne mémoire des participants qui, avec le temps, peuvent minimiser ou exagérer certains souvenirs.