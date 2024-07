Une nouvelle IA détecte la maladie d'Alzheimer avec précision

L'ESSENTIEL En France, 900.000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer, une pathologie neurodégénérative caractérisée par une atteinte progressive et irréversible du cerveau.

Une nouvelle forme d’intelligence artificielle (IA) est désormais capable de prédire d’une manière assez fiable si une démence légère va évoluer vers la maladie d'Alzheimer.

"Si l'on peut prédire ce qui va se passer, on a plus de possibilités et de temps pour intervenir avec des médicaments, ce qui peut permettre de stabiliser la maladie et d’empêcher la transition vers des formes plus sévères de démence", indique dans son compte-rendu Ioannis Paschalidis, professeur émérite du BU College of Engineering.

Une nouvelle forme d’intelligence artificielle (IA) est désormais capable de prédire d’une manière assez fiable si une démence légère va évoluer vers la maladie d'Alzheimer.

Pour déterminer si une personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer, il faut aujourd’hui procéder à toute une batterie d'évaluations : entretiens médicaux, imagerie cérébrale, analyses de sang et check up du liquide céphalorachidien. Afin d’alléger le processus et de mettre en place des soins plus tôt, des chercheurs de l'université de Boston viennent de créer une nouvelle forme d’intelligence artificielle.

Concrètement, leur modèle peut prédire avec un taux de précision de 78,5 % si une personne souffrant de troubles cognitifs légers est susceptible de rester stable au cours des six prochaines années ou de basculer dans la maladie d'Alzheimer.

"Si l'on peut prédire ce qui va se passer, on a plus de possibilités et de temps pour intervenir avec des médicaments, ce qui peut permettre de stabiliser la maladie et d’empêcher la transition vers des formes plus sévères de démence", indique dans son compte-rendu Ioannis Paschalidis, professeur du BU College of Engineering. "Nous espérons en ce sens que de plus en plus de traitements contre la maladie d'Alzheimer seront bientôt disponibles", ajoute-t-il.

Maladie d'Alzheimer : comment fonctionne la nouvelle intelligence artificielle ?

Pour construire leur nouveau modèle informatique, les chercheurs ont eu recours aux données de la recherche Framingham Heart Study. Ils ont ensuite utilisé une combinaison d'outils de reconnaissance vocale et d'apprentissage automatique pour former un modèle permettant de repérer les liens entre la parole, les données démographiques, le diagnostic de démence et l'évolution de la maladie.

Fort de cette expérience, Ioannis Paschalidis envisage déjà un nouveau projet de recherche visant à déterminer si l'IA pourrait un jour aider à diagnostiquer la démence via une application pour smartphone.

Alzheimer et intelligence artificielle : encore aucun traitement pour vaincre les symptômes

En France, 900.000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer, une pathologie neurodégénérative caractérisée par une atteinte progressive et irréversible du cerveau.



Malgré de nombreuses recherches, aucun traitement n’a jusqu’ici été efficace pour vaincre les symptômes (perte progressive de la mémoire et de l’autonomie).



"Parmi les cas survenant chez les moins de 65 ans, 10 % concernent des personnes atteintes de formes familiales héréditaires rares de la maladie d’Alzheimer. Après cet âge, la fréquence de la maladie s’élève de 2 à 4 % de la population générale", précise l’Inserm.