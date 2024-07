Le tabagisme accélèrerait très fortement le déclin cognitif

L'ESSENTIEL En France, les prévalences départementales du tabagisme quotidien varient entre 12,6 % de la population et 41,4 %.

Selon une nouvelle étude dirigée par des chercheurs de l'UCL, le tabagisme influence la rapidité avec laquelle notre agilité intellectuelle décline avec l'âge.

Tabagisme et déclin cognitif : 10 ans d’enquête

L'enquête, publiée dans Nature Communications, a analysé les données de 32.000 adultes âgés de 50 ans ou plus et originaires de 14 pays européens. Tous ont régulièrement répondu à des questionnaires pendant 10 ans.

Leur fonction cognitive a été évaluée via des tests de mémoire et de verbalisation. Plusieurs facteurs de risque potentiellement associés au déclin cognitif ont été étudiés chez l’ensemble des participants : tabagisme, activité physique, vie sociale et consommation d’alcool.

Les scientifiques ont alors constaté que le déclin cognitif était plus rapide pour les personnes qui fumaient régulièrement du tabac. Plus précisément, les capacités cognitives des fumeurs diminuaient jusqu'à 85 % de plus sur 10 ans que celles des non-fumeurs.

" Le tabagisme pourrait être un facteur particulièrement important du vieillissement cognitif"

Le Dr Mikaela Bloomberg a déclaré : "notre étude suggère que le tabagisme pourrait être un facteur particulièrement important du vieillissement cognitif. En d’autres termes, parmi toutes les habitudes de vie saines que nous avons examinées, le fait de ne pas fumer pourrait être l'une des plus importantes concernant le maintien des fonctions cognitives".

Elle ajoute : "des données antérieures ont déjà indiqué que les personnes qui ont des modes de vie plus sains ont un déclin cognitif plus lent".

Elle poursuit : "pour les personnes qui n’arrivent pas à arrêter de fumer, nos résultats laissent à penser que l'adoption d'autres comportements sains tels que l'exercice physique régulier, la consommation modérée d'alcool et le maintien d’une vie sociale peut contribuer à compenser les effets cognitifs négatifs associés au tabagisme".

Pour parvenir à toutes ces conclusions, son équipe a utilisé les données de l'étude ELSA et de l'enquête SHARE.

Déclin cognitif : le tabac provoque beaucoup d’autres problèmes de santé

"Il importe de rappeler les autres conséquences sanitaires associées plus spécifiquement au tabagisme féminin que sont les risques de cancer du sein, de cancers du col de l’utérus, de perturbation des cycles menstruels, de diminution de la fertilité et d’ostéoporose", indiquaient il y a peu CT-Alliance contre le tabac, le Comité National contre le Tabagisme (CNCT) et Action on Smoking and Health (ASH) dans un rapport.

En France, les prévalences départementales du tabagisme quotidien varient entre 12,6 % de la population et 41,4 %.